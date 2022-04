Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ceará visita o Palmeiras na estreia da Série A do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste sábado (9), às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Palpite

inter@

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Rádio Verdes Mares, Sportv, Premiere e tempo real do Diário do Nordeste

Ânimo Renovado

O Alvinegro cearense chega com astral renovado após vencer em sua estreia na Copa Sul-Americana, ao bater de virada o Independiente, da Argentina, por 2 a 1 no Castelão. A vitória na última terça-feira diminuiu a pressão sobre o elenco e diretoria do clube, dando uma resposta ao torcedor que estava desacreditado após duas eliminações precoces no Cearense e Nordestão, ambas nas quartas de finais.

Ainda que a estreia na Série A seja uma "pedreira", enfrentando o bi-campeão da Libertadores e recentemente campeão paulista, o Ceará deve entrar mais leve em campo, sem tanta responsabilidade.

Claro que estrear bem seria o ideal, mas os jogos seguintes, contra o La Guaira, na Venezuela, pela Sul-Americana na terça-feira, e no dia 17 contra o Botafogo/RJ, no Castelão, pela 2ª rodada da Série A, são mais acessíveis e principalmente, "priorizáveis".

Por isso a formação alvinegra neste sábado pode ser diferente do jogo de estreia do técnico Dorival Júnior, contra o Independiente. Ainda que ele não escale um time totalmente reserva, jogadores mais descansados podem ganhar chances, com Richardson, Erick e Zé Roberto. O trio entrou no decorrer do jogo diante do Rojo e melhorou a estrutura do time.

Legenda: O atacante Zé Roberto pode ser uma das novidades do Ceará no time titular contra o Palmeiras Foto: KID JUNIOR

O atacante Zé Roberto resumiu o que os jogadores esperam da estreia do clube na Série A.

“Vai ser um jogo extremamente difícil. Para a gente conseguir o resultado vai ter que competir muito. A gente sabe que o time do Palmeiras, além de ser muito qualificado, eles competem muito. O treinador passa isso para eles e os jogadores são muito vibrantes. Temos que brigar por cada bola e por cada lance".

O técnico Dorival Júnior afirmou que o Ceará jogará em São Paulo em busca do resultado, mesmo com o poderio do Palmeiras.

"Jogaremos agora contra a equipe que acabou de ser campeã paulista, é campeã sul-americana e teremos que ter muitos cuidados. Mas, teremos que acreditar dentro das nossas condições buscando o resultado”, disse ele.

Para o duelo com o Verdão, o Ceará não terá o lateral-esquerdo Victor Luís, por contusão. Ele já não poderia enfrentar o Palmeiras por estar emprestado ao Ceará pelo time paulista.

Verdão

O Palmeiras vem em grande momento na temporada 2022 e estreou com goleada na Libertadores: 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira, na Venezuela.

Na ocasião, Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Danilo e Gustavo Scarpa, não começaram o duelo contra o Táchira. Piquerez e Rony também foram ausências, mas estão recuperados e podem atuar contra o Vovô.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras:

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge (Piquerez); Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Abel Ferreira. Ceará:

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Richardson, Vina e Erick; Mendoza e Zé Roberto. Técnico: Dorival Júnior

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Ceará

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 9/04, às 21 horas (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo.

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos - RN e Lorival Candido das Flores - RN