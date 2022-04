Ceará divulga boletim médico com Victor Luís e Dentinho; veja desfalques contra Palmeiras

O Ceará divulgou neste sábado (9) o boletim médico com Victor Luís e Dentinho no Centro de Saúde e Performance (CESP). O lateral-direito está com um edema muscular na coxa direita, enquanto o atacante está com um edema muscular na coxa direita. Os atletas estão de fora da partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

A equipe de Dorival Júnior ainda não pode contar com Marcos Ytalo (Buiú) e Jael. Os atletas se recuperam de cirurgia. O atacante Matheus Peixoto, em transição, também não está entre os relacionados para a partida.

O duelo entre Palmeiras e Ceará acontece neste sábado (9), às 21h, no Allianz Parque. O confronto marca a estreia alvinegra na Série A do Campeonato Brasileiro.

Boletim médico do Ceará

Jael: em recuperação pós-cirúrgica de lesão no tendão de Aquiles.

Marcos Ytalo (Buiú): segue em recuperação pós-cirúrgica do joelho direito.

Victor Luís: lesão muscular na coxa direita.

Dentinho: edema muscular na coxa esquerda.