Torcidas de Ceará e Fortaleza fazem a festa antes da decisão do Campeonato Cearense

Antes da bola rolar e sabermos quem vai ser o campeão do Campeonato Cearense, decidindo a hegemonia do Estado, o clima da Arena Castelão é marcado pelas festas dos torcedores do Ceará e do Fortaleza. Com mosaicos 3D e permanentes das duas torcidas, a provocação foi o tema do pré-jogo.

Como de praxe da rivalidade do Clássico-Rei, as duas torcidas utilizaram de algozes em relação ao rival. Além das provocações, também foi realizado show pirotécnico, chuva de papel picado e bandeirinhas.

LADO ALVINEGRO

Mandante do jogo e, consequentemente, com mais público no estádio, a torcida do Vovô trouxe um mosaico com a frase "Respeita teu pai". Após a entrada dos times, subiram as bandeirinhas e em seguida o mosaico permanente.

Ainda sobre o mosaico 3D, a provocação se dá pelo uso do Homer Simpson, da série "Os Simpsons", pai do Bart, usado frequentemente pela torcida do Fortaleza.

Legenda: Mosaico da torcida do Ceará com o Homer Simpson na decisão do Campeonato Cearense Foto: Daniel Farias / SVM

LADO TRICOLOR

Mesmo com minoria, a torcida do Leão também fez festa nas arquibancadas. Reconhecida pelos seus mosaicos, dessa vez, foi abordado no 3D a frase "Único Penta". Com as entradas das equipes, os torcedores do setores Superior e Inferior Sul vestiram o traje para realizar o mosaico permanente.

O lado Tricolor alega, através do mosaico, que o pentacampeonato do Ceará - validado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Ceará (TJDF-CE) e pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - não existe.

Legenda: Mosaico da torcida do Fortaleza com leão na final do Campeonato Cearense Foto: Daniel Farias / SVM

* Sob supervisão de João Bandeira Neto