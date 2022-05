Athletico/PR x Ceará: veja onde assistir, horário, escalação e palpites para o jogo

O Ceará entra em campo neste sábado (7), às 20h30, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de olho na recuperação. Vindo de duas derrotas seguidas em casa na competição nacional, o Vozão enfrenta o Athletico/PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, contando com seu retrospecto recente como visitante para reagir. O Alvinegro tem 3 pontos em 3 rodadas na Série A.

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo começará às 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão na Twitch TV (com Casimirio e cia), Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Palpites

Prováveis escalações

Athletico/PR : Bento; Erick, Paulo Henrique, Matheus e Abner; Hugo, Bryan e Terans; Canobbio, Cirino e Vitinho. Técnico:Wesley Carvalho.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Geovane e Rodrigo Lindoso; Lima, Mendoza e Vina. Técnico: Dorival Junior.

Legenda: O Vozão vem de vitória pela Sul-Americana e espera se recuperar na Série A Foto: KID JUNIOR

Desempenho do Ceará como visitante

Em 2022, são 6 vitórias seguidas, sendo duas pela Copa Sul-Americana, duas pela Copa do Brasil, uma pela Copa do Nordeste, e a mais impressionante, na estreia da Série A contra o Palmeiras, por 3 a 2 no Allianz Parque.

E apoiado neste retrospecto recente que o Vozão entra em campo para superar um adversário reconhecidamente forte em casa, mas que passa por uma crise.

Após a goleada sofrida de 5 a 0 para o The Strongest na Bolívia e a queda para a última colocação de seu grupo da Libertadores, Fábio Carille foi demitido e Felipão assumiu o o comando técnico. Porém, ele não dirigirá a equipe, e sim Wesley Carvalho, treinador do Sub-20.

Desfalques do Ceará

Legenda: O técnico Dorival Junior terá desfalques importantes para o duelo em Curitiba Foto: KID JUNIOR

Com a grande campanha na competição continental, o Vovô chega confiante para o duelo, apesar dos desfalques. Estão fora do jogo: Messias, Luiz Otávio, Fernando Sobral, Richardson, Léo Rafael e o atacante Matheus Peixoto.

"A gente tem que buscar ter uma atuação semelhante àquela do Palmeiras, algo fundamental para aquele resultado e retomar a pontuar no Brasileirão, temos de ir para cima, sabemos do momento que o time deles vive, mas precisamos focar na gente para buscarmos essa vitória no Brasileirão", disse o meia Lima.



FICHA TÉCNICA | Athletico/PR x Ceará

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 7 de maio de 2022, às 20h30

Árbitro Leandro Pedro Vuaden -RS

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi -RS

Assistente 2: José Eduardo Calza - RS