Fortaleza x Vasco: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Vasco se enfrentam na Arena Castelão pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times entram em campo neste sábado (09) às 19h (horário de Brasília) com expectativa de casa cheia.

Melhor mandante da Série A, o Leão quer manter a invencibilidade em casa e garantir sua vaga na Libertadores, além de ainda sonhar com o título. Hoje, o Fortaleza é o 3º colocado com 60 pontos. Já o Vasco, 9º colocado com 43 pontos, almeja uma classificação para a fase preliminar da Liberta.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar no Premiere, pelo canal fechado. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA

A vitória contra o Juventude renovou as energias do Fortaleza na reta final do Brasileirão em busca de coisas grandes.

Com tempo para treinar, Vojvoda conseguiu recuperar o volante Lucas Sasha, que estava no departamento médico há sete jogos. Por outro lado, Cardona e Pedro Augusto seguem em tratamento. A dúvida fica para o zagueiro Brítez, que sofreu uma concussão na última partida e foi observado durante a semana. Mesmo que seja relacionado, a expectativa é que ele fique no banco de reservas.

COMO CHEGA O VASCO

O Vasco foi derrotado por 3x0 na última rodada no clássico contra o Botafogo, mas ainda segue vivo na briga por uma Pré-Libertadores. A principal novidade na equipe de Rafael Paiva é o retorno de Philippe Coutinho, que foi preservado nos dois últimos jogos por fadiga muscular. O meia, no entanto, deve começar a partida no banco de reservas.

Além dele, o volante Paulinho também viajou com a delegação do time carioca. Ele estava 10 meses fora, tratando uma lesão. Emerson Rodríguez é outro retorno após ser afastado por faltar um treinamento. Já Payet é desfalque certo. O francês sentiu um desconforto na coxa e não está a disposição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Rossetto, Martínez; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Maxime Dominguez (Galdames), Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez e Vegetti. Treinador: Rafael Paiva.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x VASCO

Data: 09/11/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)