Ceará tem início de Brasileirão preocupante e boa campanha na Sul-Americana não pode mascarar erros

O Ceará faz uma excelente campanha na Copa Sul-Americana. É líder do Grupo G, único time com 100% de aproveitamento na competição e depende apenas de sí para, de forma inédita, avançar às oitavas de final. Ótimo! Mas, no principal objetivo do clube na temporada, o Campeonato Brasileiro, o início é preocupante. Sobretudo após a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, na noite deste sábado (7).

Não é exagero. São apenas quatro jogos, mas três derrotas seguidas. Mais que os resultados ruins, o desempenho apresentado contra Botafogo, Bragantino e Athletico-PR foi muito preocupante. A exceção foi a grande vitória contra o Palmeiras, numa das melhores atuações do time na temporada.

O jogo contra o Furacão teve mais uma atuação abaixo, pouco inspirada, com dificuldade de criação, muitos erros e desperdício nas poucas chances que teve.

A equipe paranaense, em crise e com troca recente de comando técnico, nem fez grande jogo, mas teve 10 minutos de superioridade - no início do 2º tempo. Somente isso foi o suficiente pra vencer. E o jogo só não foi 2x0 graças a João Ricardo, que defendeu pênalti cobrado por Terans e foi bem nas outras vezes em que foi acionado.

Alerta ligado

Legenda: Ceará perdeu na Arena da Baixada jogando mal Foto: Fausto Filho/Cearasc.com

Repito: a campanha na Sul-Americana é muito boa, mas o único teste de fogo que o time teve até agora foi o Independiente-ARG (que venceu por méritos). La Guaira e Caballero são adversários bem fracos. E tudo indica que, na última rodada, o clube fará confronto direto contra os argentinos, em Avellaneda.

O Campeonato Brasileiro é como um choque de realidade aos alvinegros. O nível é mais elevado. Os erros não podem ser mascarados pelo desempenho na Sula.

Venho alertando para isso há um bom tempo. Mas alguns torcedores insistem em querer que só se fale bem do clube, e não se aponte os erros.

A esses, um alerta: se iludir com isso é um erro que pode custar muito caro. E o recado está sendo dado rodada após rodada. Já vinha, aliás, desde Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. É preciso acordar para a realidade e corrigir o que de fato precisa ser corrigido. E melhorar!

Ainda dá tempo de corrigir uma temporada que, até agora, só teve fracassos.