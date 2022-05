Santos x Ceará pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Ceará entra em campo neste sábado (21), às 18h30, para enfrentar o Santos, na Arena Barueri, com uma missão muito clara: vencer para sair da zona de rebaixamento e obter mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro.

No duelo, válido pela 7ª rodada da Série A, o Vovô busca a 2ª vitória na competição. Os mais supersticiosos se apegam ao fato de que o único triunfo do time no torneio, até agora, foi em solo paulista, contra o Palmeiras, na 1ª rodada do Brasileirão.

Com quatro pontos, o Ceará está na 18ª colocação e o único resultado que pode fazer a equipe deixar o Z-4 é a vitória, além de torcer por tropeços de Juventude, Flamengo, Athletico-PR e Cuiabá.

Legenda: Matheus Peixoto é uma das principais contratações do Ceará para a temporada. Foto: Wilton Hoots / Ceará SC

A grande expectativa dos Alvinegros para esta partida é a presença do atacante Matheus Peixoto. Após mais de dois meses, o atacante foi relacionado pela primeira vez e garantiu estar à disposição para, inclusive, já iniciar como titular.

"É difícil falar que vou aguentar os 90 minutos. Estou preparado para começar jogando, mas jogo é uma coisa totalmente diferente do treino. Posso falar que estou preparado para corresponder em campo. O único problema que eu tive foi esse do tornozelo, mas que já tô recuperado. Se ele (Dorival) optar, a gente tem que estar aí dando a vida", disse o centroavante.

Além de Peixoto, o zagueiro Messias e o volante Richard também foram relacionados.

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com seu principal jogador. O meia-atacante Vina segue no Departamento Médico (DM) e não viajou para a partida, assim como o atacante Dentinho, que está lesionado.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e do SporTV. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste faz o Tempo Real.

Santos

Legenda: Fabián Bustos, técnico do Santos, faz boa campanha na Série A Foto: Ivan Storti/Santos FC

Ao contrário do Ceará, o Santos faz boa campanha no Brasileirão. O Peixe tem dez pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. E o time é muito forte em casa, com 100% de aproveitamento, sendo o melhor mandante da Série A.

Porém, a partida não será realizada na Vila Belmiro.

Para este jogo, o técnico Fabián Bustos tem à disposição o elenco praticamente completo. A única baixa fica por conta do jovem atacante Ângelo, que faz trabalho de reequilíbrio muscular.

FICHA TÉCNICA | Santos x Ceará

Campeonato Brasileiro - Série A

Data/Horário: 21 de maio de 2022, às 18h30

Data/Horário: 21 de maio de 2022, às 18h30

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart e Jhojan Julio; Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos

Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias (Marcos Victor), Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Lucas Ribeiro, Geovane e Kelvyn; Lima, Mendoza e Vina. Técnico: Dorival Junior