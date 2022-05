Análise: Ceará tem empate positivo em São Paulo, e Fortaleza soma ponto com sabor de derrota

Os empates de Ceará e Fortaleza contra São Paulo e Juventude geram o mesmo ponto para as equipes, mas as conotações são completamente distintas.

O Vovô pode considerar, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, que o pontinho obtido em São Paulo, após estar perdendo duas vezes no placar, foi bastante positivo.

>Confira a tabela da Série A atualizada

Dorival Júnior precisou mesclar a equipe tendo em vista o acúmulo de jogos e o Clássico-Rei do próximo dia 2 de junho. Usou suas principais forças no 2º tempo e poderia até ter virado o jogo.

Fortaleza em problemas

Realidade que não pode ser avaliada como a mesma para o Fortaleza. O empate contra o Juventude na Arena Castelão não só acende o alerta pela lanterna da Série A, como começa a preocupar bastante.

Com o apoio do torcedor, o Tricolor do Pici jamais poderia ter deixado de vencer uma equipe com investimento inferior, ainda mais com apenas um ponto somado até aquele momento na competição.

O Clássico-Rei para o Leão já terá carga de pressão ainda mais elevada. Caso não vença o maior rival, poderá completar cerca de 20% da competição tendo conquistado pontuação incrivelmente baixa.