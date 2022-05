Ceará se supera e arranca empate

O São Paulo foi inteiro para o jogo.

O Ceará se obrigou a poupar (por um tempo) jogadores importantes.

A maior posse de bola do São Paulo lhe permitiu um gol de Calleri e uma chance com Luciano.

Wescley, Iury e Cléber, de quem se espera pouco, fizeram bem em ficar atentos às saídas de bola da defesa paulista.

Numa delas o Wescley interceptou, Iury recebeu e lançou para Cléber empatar.

Embora a posse de bola do São Paulo tenha se diluído com o passar do tempo, Nestor acertou um chutaco e colocou o tricolor paulista em vantagem.

Por entender que o seu destino não era perder o jogo, o Ceará voltou com Vina e Mendonza para o segundo tempo.

Aí foi outra coisa: Vina quase empata (Jandrei defendeu), antes que Mendoza conseguisse isso.

O colombiano alterou o panorama do jogo e a equipe de Rogério Ceni passou a parar o Ceará com faltas.

Um tempo para cada time, tudo bem.

Só que o Ceará no segundo tempo teve mais autoridade na disputa, fustigou mais.