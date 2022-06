Série A: 25% da competição já foi embora, e situação do Fortaleza é alarmante

Terminada a 10ª rodada da Série A do Brasileiro, Ceará e Fortaleza estão em situações diferentes na competição, com o Alvinegro se estabelecendo em boa situação na pontuação, e o Tricolor se complicando bastante com mais de 25% da competição concluída.

10 rodadas de 38, ou seja, mais de 1/4 do certame não volta mais, e o time do Pici tem apenas 6 pontos conquistados de 30 disputados.

A situação é tão alarmante, que o Laion precisa vencer partidas consecutivas para conseguir sair da zona de rebaixamento. O mais grave é que, nessa primeira leva de 10 jogos, vários confrontos acessíveis, como Cuiabá, Juventude e Goiás.

Contra o Athletico-PR, no Castelão, neste domingo às 19h, o Tricolor tem obrigação de vitória, mesmo com o bom momento do adversário.

Legenda: Cleber garantiu a vitória do Ceará no Clássico-Rei da Série A de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Alvinegro bem na fita

Embora a pontuação não seja aviltante, o Ceará conquistou 13 pontos em uma sequência difícil, com Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. E com isso está 3 pontos à frente da nossa previsão, visando uma vaga na Copa Sul-Americana.

Mesmo com a saída de Dorival Júnior, tem boas chances contra um Goiás bastante desfalcado, no domingo, às 16h, com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.