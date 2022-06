Felipão deve poupar jogadores do Athletico-PR contra Fortaleza; veja desfalques e mudanças

O Athletico-PR visita o Fortaleza neste domingo (12) com os desfalques do zagueiro Pedro Henrique e do atacante Pablo. Os atletas cumprem suspensão após receberem o 3° cartão amarelo contra o Juventude.

Além disso, o técnico Felipão deve poupar atletas contra o Leão, entre eles o meio-campista Terans, referência técnica do time paranaense. Em entrevista coletiva após a vitória na última rodada, o gaúcho revelou a intenção de descansar os jogadores.

"No próximo jogo, provavelmente serão três ou quatro mudanças. Não vou fazer oito, nove ou dez mudanças. Temos que ter parâmetro nas mudanças, para que os que entram não sintam tantas dificuldades", disse Felipão.

O zagueiro Matheus Felipe deve ocupar a vaga do suspenso Pedro Henrique, enquanto Marcelo Cirino, Rômulo e Matheus Babi são opções para substituir Pablo. O meio-campista Léo Cittadini pode ser novidade na equipe de Felipão, caso o técnico decida poupar.

A partida acontece na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília).