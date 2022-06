Fortaleza x Goiás pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Embalado pela vitória sobre o Flamengo, em pleno Maracanã lotado, o Fortaleza tem uma ótima chance para confirmar a reação no Campeonato Brasileiro. Às 20 horas desta quinta-feira (8), o Tricolor encara o Goiás, na Arena Castelão, buscando o 2º triunfo consecutivo.

Palpites

inter@

Com cinco pontos, o Leão do Pici tem a chance de diminuir a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E, também, de conquistar o primeiro resultado positivo atuando em casa neste Brasileirão. A expectativa é de grande público e mais de 28 mil torcedores já estão garantidos.

Pré-jogo do Fortaleza hoje, veja detalhes

Legenda: Lucas Lima volta ao time titular do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Após utilizar um time muito modificado contra o Flamengo, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem o retorno de peças importantes. O zagueiro Ceballos, o volante Felipe e o meia Lucas Lima já cumpriram suspensão automática e ficam novamente à disposição, com os dois últimos garantidos no time titular.

Dos lesionados, apenas Renato Kayzer, que vinha há mais de uma semana em período de transição, deve ter condições de ser relacionado. Tinga (edema na panturrilha direita), Matheus Vargas (edema no músculo adutor da coxa) e Depietri (edema na posterior da coxa esquerda) seguem no DM.

Com isso, Landázuri e Zé Welison, que foram muito bem no domingo, devem ser mantidos no time titular. A dúvida é no ataque, já que Robson voltou a marcar e pode ter sequência como titular.

Goiás

Legenda: Jair Ventura é o técnico do Goiás Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.

O Esmeraldino também vem embalado por um bom resultado. Na última segunda-feira (6), venceu o Botafogo fora de casa, por 2 a 1, de virada, e deu um salto na tabela, chegando aos 12 pontos e ocupando, agora, a 12ª colocação.

Porém, o técnico Jair Ventura tem muitos problemas para escalar a equipe. São oito desfalques confirmados, incluindo três jogadores que se machucaram no próprio duelo contra o Alvinegro Carioca: Matheusinho (joelho), Apodi (coxa) e Nicolas (coxa).

Além deles, o meia Elvis, um dos artilheiros do time no Brasileirão, com quatro gols marcados, está suspenso e também é desfalque certo.

"Agora temos mais uma equipe muito física, que é a equipe do Fortaleza. É descansar o máximo possível, para chegar o mais inteiro possível para encarar esse grande adversário", disse o treinador em entrevista coletiva.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 20 horas (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

FICHA TÉCNICA | Fortaleza x Goiás

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 09 de junho de 2022, às 20 horas

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules (Zé Welison), Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés e Robson (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Goiás: Tadeu; Sidimar, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Auremir, Matheus Sales, Fellipe Bastos e Dadá Belmonte; Pedro Raul e Vinicius. Técnico: Jair Ventura