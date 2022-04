Fortaleza x Cuiabá pelo Brasileirão: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Em uma semana, o Fortaleza já tem que "virar a chave" novamente. Após o título da Copa do Nordeste e a histórica estreia na Copa Libertadores, chegou o momento de focar no Campeonato Brasileiro. Às 18 horas, o Tricolor enfrenta o Cuiabá, na Arena Castelão, pela 1ª rodada da competição.

inter@

A partida é importante para iniciar bem no principal objetivo do clube na temporada, a disputa da Série A, e também aumentar a confiança antes do importante jogo contra o River Plate, pela Libertadores, na próxima semana.

A grande dúvida é em relação ao time titular que o técnico Juan Pablo Vojvoda mandará a campo, já que o Tricolor vem de uma sequência de jogos desgastantes. É possível que o treinador promova alterações em todos os setores.

A principal expectativa envolve dois jogadores importantíssimos: o zagueiro Tinga e o meia Lucas Crispim. Os dois ficaram no banco contra o Colo Colo e apenas o camisa 10 entrou (aos 20 minutos do 2º tempo), mas é provável que eles já iniciem a partida para retomar o melhor ritmo de jogo.

Tabu em campo

O Fortaleza tem a missão de tentar encerrar um pequeno tabu que tem contra o Cuiabá. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Tricolor não venceu nenhum, com duas derrotas e três empates.

Pela Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, não houve nenhum triunfo leonino ainda.

A última vez em que o Fortaleza derrotou o Cuiabá foi em 2016, na Arena Castelão, pela Série C, com vitória por 2 a 0.

Cuiabá

Legenda: Rodriguinho deve retornar ao Cuiabá Foto: Ascom/Dourado

Adversário do Fortaleza, o Cuiabá vem com retrospecto similar ao Tricolor em 2022. Em 16 jogos, venceu 13, empatou dois e perdeu apenas um. Além disso, vem embalado por oito vitórias seguidas, que teve no período o título do Campeonato Mato-grossense, conquistado no último sábado (2) ao golear o União, por 4 a 0, e também o triunfo na estreia da Copa Sul-Americana.

Na última quinta-feira (7), o Dourado venceu o Melgar-PER, por 2 a 0, na primeira partida da história contra um time de fora do país.

O experiente atacante Élton, de 36 anos, é um dos destaques do time. Foi ele o autor dos dois gols contra o Melgar. O goleiro Walter e o lateral-direito João Lucas são outros jogadores importantes.

Além do meia Rodriguinho, que sentiu desconforto muscular nas vésperas da partida contra o Melgar, na última quinta-feira, e desfalcou o time, mas o meia participou normalmente do treino da última sexta-feira e não deve ser problema para a estreia no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA | Fortaleza x Cuiabá

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 10/04/2022

Horário: 18 horas

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real no Diário do Nordeste

Prováveis escalações

Fortaleza

Max Walef; Tinga (Landázuri), Benevenuto e Titi (Ceballos); Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules (Felipe), Lucas Lima e Lucas Crispim (Juninho Capixaba); Moisés e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Cuiabá

Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão, Rivas, Pepê e Rodriguinho; Alesson e Elton. Técnico: Pintado