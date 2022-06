Aviso da Conmebol e clássicos da Copa do Brasil elevam pressão de reunião sobre gramado do Castelão

A reunião que vai definir os rumos das ações para melhorar o gramado da Arena Castelão ganhou ainda mais elementos de pressão nesta semana. Além das críticas já comuns de jogadores, técnicos e clubes que jogam no estádio, dois fatos novos nestes primeiros dias da semana elevam em importância o encontro desta quinta-feira (9) entre Ceará, Fortaleza e o Governo do Estado.

Primeiro, por sorte ou azar, o sorteio que definiu o Clássico-Rei da Copa do Brasil. Ceará e Fortaleza farão dois jogos de suma importância, valendo 4 milhões, com promessa de Castelão lotado (2 vezes) e que acontecerão no curto prazo (final de junho e início de julho) em período próximo aos confrontos das competições internacionais, The Strongest (Ceará) e Estudiantes (Fortaleza) (Sul-Americana e Libertadores).

O segundo ponto de pressão é o aviso da Conmebol, que poderá barrar estádios com gramados ruins, após reclamações de clubes na primeira fase. O Castelão é um dos alvos da entidade por conta da qualidade do campo.

O que pode acontecer agora?

A análise da coluna é que o primeiro fato da semana, sobre a Copa do Brasil, engrossa o argumento de que o Castelão deve ser mantido aberto, pelo menos no curto prazo, até definição do torneio nacional e dos internacionais.

Mas o recado da Conmebol pode aumentar a pressão para fechamento da Arena, pelo menos, em jogos com menos apelo da Série A durante o mês de junho e início de julho.

Com isso, algumas partidas estratégicas podem ser ventiladas para serem realizadas no Presidente Vargas. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos.