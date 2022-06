Conmebol promete barrar gramados ruins em jogos da Libertadores e da Sula; Castelão é criticado

A Conmebol informou aos clubes que poderá inspecionar gramados dos estádios que serão usados nas últimas fases da Libertadores e da Sul-Americana. As oitavas de final desses torneios vão começar no fim de junho e terão a participação de Fortaleza e Ceará, respectivamente. Com muitos problemas após fortes chuvas, Arena Castelão segue sendo criticada. As informações são do jornalista Marcel Rizzo, do Uol.

Ainda no comunicado enviado em 3 de junho, a entidade avisou que poderá mudar os locais das partidas caso as condições não estejam adequadas. Após a apresentação de relatórios que mostraram as condições de vários gramados, a entidade decidiu enviar o documento.

Um dos espaços criticados é a Arena Castelão. Além dela, há espaços também na Argentina, Venezuela, Bolívia e Equador. Ainda de acordo com o documento, a "Conmebol se reserva ao direito de fazer visitas técnicas ou solicitar relatórios técnicos aos responsáveis de manter os gramados dos clubes. Em caso de análise desfavorável quanto ao estado, preparação e manutenção do campo de jogo, além de possível multa, a Conmebol solicitará ao clube local a mudança da partida (ou dos próximos jogos) a um novo estádio".

A Arena Castelão tem sido alvo de críticas tanto dos times locais quanto dos visitantes. Responsável pela manutenção do campo, o Governo do Estado propôs que o espaço feche para ser reformado. Ceará e Fortaleza, no entanto, não concordaram.

Uma das opções seria o Estádio Presidente Vargas, recém-reformado, e com capacidade para cerca de 20 mil pessoas.