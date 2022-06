Reunião entre Ceará, Fortaleza e Governo para discutir gramado do Castelão tem data marcada; veja

A reunião entre Governo do Estado e os dois principais clubes do futebol cearense, Ceará e Fortaleza, para debate sobre o gramado da Arena Castelão, já tem data marcada. O encontro será na próxima quarta-feira (8) no período da tarde e contará com representantes dos clubes e do Governo.

Na ocasião, novas ações para melhoria do campo serão debatidas, inclusive até possível interdição do gramado, que não está descartada.

A reunião será conduzida pelo secretário do Esporte e da Juventude, Rogério Pinheiro, e pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

A data foi escolhida para que o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, possa participar. O mandatário leonino está no Japão como chefe da delegação da Seleção Brasileira, que realizou dois amistosos na Ásia.

Recentemente, Rogério Pinheirio afirmou que tentou fechar o estádio para reforma completa no início do ano, mas encontrou oposição dos times. “No fim do ano o Governo do Estado quis fechar o estádio para uma reforma completa do gramado e os clubes fizeram um apelo para não fazermos isso. O desgaste fica sempre para nós, enquanto serve de desculpa dos times para todo mau resultado. Isso não é justo”, disse o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro.

Presidente Vargas

Legenda: Presidente Vargas tem capacidade para 20 mil pessoas e está disponível Foto: Fabiane de Paula / SVM

Com o estádio Presidente Vargas reinaugurado e com gramado 100% renovado, a praça esportiva do Benfica pode reaparecer como alternativa e ser inserida na discussão, como aconteceu em anos anteriores quando o Castelão não estava disponível.

Pelo lado dos clubes, o problema é número relevante de sócios das duas equipes, atualmente estimados em 46 mil pelo lado do Ceará e 43 mil do lado do Fortaleza. A maioria dos associados têm direito a entrada garantida nos estádios, o que não poderia ser garantido caso o Presidente Vargas seja utilizado. Times temem problemas jurídicos com a diminuição da oferta de lugares.