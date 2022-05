Após período difícil, Dorival ganha opções no Ceará com jogadores liberados pelo DM

Um novo horizonte surgiu para o técnico Dorival Júnior. Apesar do mercado de transferências estar fechado, o treinador ganhou novas e interessantes opções com o retorno de jogadores advindos do Departamento Médico Alvinegro.

Seis opções novas surgiram para o técnico.

Veja jogadores que se recuperaram

Luiz Otávio

Messias

Matheus Peixoto

João Victor

Richard Coelho

Richardson

Baixas também ocorreram

Alguns listados acima já reestrearam nas últimas rodadas, mas há cerca de 15 dias não estavam disponíveis.

No entanto, algumas baixas também foram novidade nos últimos dias, mas em quantidade menor aos retornos.

Vina e Dentinho não apresentam condições de jogo, com o atacante ex-Corinthians em situação mais grave após ter detectada uma lesão grau 2 na coxa.

Leia também Jogada CBF desmembra calendário e detalha cinco rodadas da Série A; veja jogos de Ceará e Fortaleza

Todavia, mesmo sem Vina, o Ceará tende a crescer de produção com o restabelecimento da zaga e a melhoria técnica entre os volantes, principalmente com a entrada de Richardson.

Talvez em velocidade mais gradativa, Matheus Peixoto pode também qualificar bastante o setor de ataque, assumindo a posição de titular nos próximos jogos.