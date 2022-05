Vina não participa de treino e desfalca Ceará contra Santos

O elenco do Ceará realizou, nesta quinta-feira (19), o último treino na capital cearense antes de viajar para enfrentar o Santos, no sábado (21), às 18h30, na Arena Barueri, pela Série A do Brasileiro. A atividade, no CT de Porangabuçu, não contou com o meia Vina, que sequer viaja para São Paulo com a delegação alvinegra.

A informação é do repórter Déo Luís, da Verdinha. O atleta irá seguir treinamento após sentir desconforto na panturrilha esquerda no último sábado (14), em em confronto contra o Flamengo. O camisa 29 está com o setor de fisioterapia.

O plantel alvinegro e a comissão técnica viajam no turno da tarde para o território paulista. A preparação será encerrada na sexta-feira (20), com treinamento de Dorival Júnior na Barra Funda, a sede do São Paulo.

Novidades no treino

Legenda: Richard é um dos principais volantes do elenco do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará

As novidades no treinamento do Ceará foram as presenças do volante Richard e do atacante Jael, baixas nos últimos jogos por conta de lesões. A expectativa é de que o meio-campo seja relacionado para essa partida.

Na tabela de classificação, o Ceará está na 18ª posição, com quatro pontos em cinco jogos. O Santos tem uma partida a mais e soma 10, ocupando a 5ª colocação do Brasileirão. O duelo também pode marcar a estreia de Matheus Peixoto, principal reforço para o ataque e retornando de contusão.

