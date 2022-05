Dentinho tem nova lesão muscular e desfalcará o Ceará nas próximas semanas; veja detalhes

O Ceará detalhou a lesão do atacante Dentinho, substituído no intervalo da vitória contra o General Caballero na última terça-feira (17), pela Copa Sul-Americana. O atacante teve lesão Grau II diagnosticada após exame e iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia.

Para o duelo contra o Santos, o técnico Dorival Júnior relacionou 25 atletas, com o atacante Matheus Peixoto como novidade. Entretanto, o Ceará não terá à disposição cinco atletas, além de Dentinho. O lateral-direito Buiú, o meio-campista Léo Rafael e o atacante Jael permanecem em transição. O volante Fernando Sobral e o meia-atacante Vina realizam atividades com o Centro de Saúde e Performance (CESP).

A equipe alvinegra desembarcou em São Paulo na última quinta-feira (19) e realizou treino apronto nesta sexta-feira (20) no CT do São Paulo. O Ceará enfrentará nos próximos dias uma maratona de jogos e viagens nacionais e internacionais. O time só volta à capital cearense no final do mês, quando encerra a sequência de confrontos fora de casa.