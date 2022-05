Ceará x General Caballero pela Sul-Americana: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Único clube 100% na Copa Sul-Americana, o Ceará recebe nesta terça-feira (17), General Caballero/PAR às 19h15 no Castelão pela 5ª rodada querendo manter a campanha perfeita, e porque não, sonhar com a classificação antecipada para a 2ª Fase.

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo começará às 19h (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, do Diário do Nordeste e da Rádio Verdes Mares

Cenários para o Vovô

O Vovô é líder do Grupo G com 12 pontos e caso vença o time paraguaio hoje, e o Independiente - que tem 9 pontos - tropece em Avellaneda contra o La Guaira, o Vozão estará classificado com uma rodada de antecedência, transformando a "decisão contra o Rojo na Argentina na última rodada em mero amistoso.

Legenda: O Ceará venceu o La Guaira na rodada anterior e agora torce para o time venezuelano tirar pontos do Independiente hoje Foto: KID JUNIOR

É preciso citar a combinação por ela ser possível, mas pela fragilidade dos adversários de Ceará e Independiente, a chance de vitória dos dois favoritos é imensa. Por isso, já pensando nesta hipótese, o Vovô partiria para outro objetivo, este mais realista: vencer por uma maior diferença de gols que o time argentino para jogar em Avellaneda no dia 25 podendo até perder por um gol de diferença. Para isso, o Vozão precisará vencer por dois gols a mais. Hoje o Ceará tem um saldo de gols maior (8 a 7) e precisará desta margem para jogar por uma derrota simples na Argentina.

Caso o Vovô não consiga aumentar seu saldo de gols, bastará um empate contra o Independiente para se classificar. Ou seja, nos três cenários, a situação do Vovô é confortável na competição.

Escalação

Por isso mesmo que o Alvinegro deve atuar com um time reserva, como fez diante do La Guaira, da Venezuela, na rodada anterior e venceu por 3 a 0. Isso porque, além da fragilidade do adversário, vice-lanterna do Campeonato Paraguaio, o Vozão precisa se recuperar na Série A e tem foco no duelo contra o Santos, no sábado (21), às 18h30 na Arena Barueri (SP).

O empate em 2 a 2 com o Flamengo no Castelão agradou pela entrega e desempenho diante de um dos favoritos ao título, mas a equipe de Dorival Júnior só tem 4 pontos e está no Z-4, precisando se recuperar já na próxima rodada.

Legenda: O meia Vina saiu lesionado diante do Flamengo e desfalca o Ceará hoje pela Sul-Americana Foto: THIAGO GADELHA

O volante Richardson, que deve ser titular após a boa atuação no último sábado ao entrar no decorrer do jogo, não espera uma partida tranquila, apesar da fragilidade do adversário.

Nós sabemos da diferença técnica entre as equipes e da situação deles, no campeonato, que não tem mais chances de classificar, mas isso não faz a partida ser mais tranquila, pelo contrário. Precisamos ter um equilíbrio mental muito grande nesse jogo e focar na vitória em primeiro lugar”, pontuou o volante.

Sem os volantes Fernando Sobral e Richard, além de Vina, que não treinou na véspera do jogo por estar com desconforto na panturrilha esquerda, Dorival Junior deve montar um Ceará "misto".

Vai com reservas

O adversário do Ceará, também não atuará com seus titulares. O General Caballero está lutando pela permanência no campeonato local e veio para Fortaleza com um time reserva.

O goleiro Gustavo Arevalos, os meio-campista Aranda, Hauche e Heinze e os atacantes Santiago Salcedo e Junior Marabel não foram relacionados para o confronto.

Prováveis Escalações



Ceará

Richard; Nino Paraíba, Marcos Victor, Gabriel Lacerda e Victor Luis; Richardson, Rodrigo Lindoso e Lima; Erick, Mendoza e Zé Roberto.. Técnico: Dorival Junior

General Caballero

Juanito Alfonso; Eduardo Duarte, Leandro Corulo, Sergio Vergara e Ángel Lezcano; Héctor Lezcano, José Vera, Giovanni Bordón e Juan Franco; Luis Barrios e Richard Ortiz. Técnico Luciano Theiler



FICHA TÉCNICA | Ceará x General Caballero/PAR

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 17/05/2022 (terça-feira)

Horário: 19h15min (de Brasília)

Árbitro: Jesús Cartagena (PER)

Assistentes: Enrique Pinto (PER) e Victor Raez (PER)

Transmissão: Conmebol TV, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste