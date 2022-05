Mendoza assume artilharia do Ceará e se torna principal goleador em competições internacionais

O atacante Mendoza assumiu a artilharia do Ceará na temporada nesta terça-feira (17) ao marcar duas vezes na goleada contra o General Caballero pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. O colombiano chegou aos 10 gols, ultrapassando o meio-campista Vina, com oito.

Para além do desempenho na temporada atual, o camisa 10 do Ceará está na história do clube, ao tornar-se o principal goleador do Alvinegro de Porangabuçu em competições internacionais, contabilizando as disputas desde a Copa Conmebol, em 1995.

O atleta, de 29 anos, chegou aos cinco gols marcados em competições internacionais, superando o meio-campista Vina, com quatro. Fábio, Lima, Erick e Cléber, empatados com dois gols, completam o pódio dos artilheiros alvinegros nas disputas da Conmebol.

Na temporada, o colombiano soma 9 gols em 24 partidas.

Artilheiros do Ceará em competições da Conmebol

Mendoza (cinco gols) Vina (quatro gols) Fábio (dois gols) Lima (dois gols) Erick (dois gols) Cléber (dois gols) Sérgio Alves (um gol) Rudnei (um gol) Marcelo Nicácio (um gol) Pedro Naressi (um gol) Messias (um gol) Wescley (um gol)