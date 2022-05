Melhor em campo, Cléber tem atuação decisiva em vitória do Ceará na Sul-Americana; veja números

O atacante Cléber teve atuação decisiva na goleada do Ceará contra o General Caballero nesta terça-feira (17) pela Copa Sul-Americana. Com dois gols e uma assistência, o camisa 39 foi eleito o melhor da partida pela Conmebol.

O atleta, de 25 anos, participou efetivamente da construção do resultado no 1° tempo, sendo decisivo ao assistir Wescley e marcar duas vezes. Pela contribuição nos 90 minutos, Cléber recebeu nota 9.5 (a maior da partida) do site SofaScore, especializado em estatísticas de futebol.

A nota representa a maior dada pelo site a um atleta do Ceará na atual edição da Copa Sul-Americana.

Cléber x General Caballero

Gols: 2

Assistências: 1

Finalizações: 9

Finalizações na trave: 2

Passes certos: 15 (75% de aproveitamento)

Passes decisivos: 3

Grandes chances criadas: 1

Duelos ganhos: 7 (de 13)

Faltas sofridas: 2

⚽🔥 O segundo gol de Cleber no jogo, o terceiro do @CearaSC na goleada por 6-0 sobre o @clubgeneral_jlm.



⚫⚪ O Vozão está muito perto de uma vaga nas oitavas da CONMEBOL #Sudamericana#GrandeConquista pic.twitter.com/3P1s9hPkhg — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 18, 2022