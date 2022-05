Ceará pode se classificar nesta quinta-feira na Sula e obriga Independiente a golear; veja contas

O Ceará conseguiu construir um largo saldo de gols (+ 14) ao golear o General Caballero na Arena Castelão nesta terça-feira (17). E o time Alvinegro chegará com vantagem ou até classificado na última rodada contra o concorrente Independiente (ARG), em Avellaneda, dia 25/05.

Veja as possibilidades do Vovô para a última rodada da Copa Sul-Americana:

1- Chegar classificado

Basta o Independiente não vencer o Deportivo La Guaira, nesta quinta-feira (19), às 19h15

2- Se classificar com o empate

Basta o Independiente vencer o La Guaira por qualquer placar, mas não conseguir bater o Alvinegro em Avellaneda

3-Se classificar com derrota

Basta o Independiente vencer o La Guaira e o Alvinegro, mas não superando o Vovô no saldo de gols. Na melhor das hipóteses para o Vozão, em caso de vitória simples dos argentinos contra os venezuelanos, poderia perder até por 3 a 0.

4- Ser eliminado

Para isso, o Independiente precisa vencer o La Guaira e o Ceará, tirando diferença de 7 gols no saldo, ou marcando 6 gols contra os venezuelanos e triunfando com 1 gol de diferença contra o Alvinegro, ou retirando o saldo remanescente no próprio jogo contra a equipe cearense.

Jogo de quinta é decisivo

Legenda: Ceará venceu o Independiente na estreia da Sul-Americana 2022 Foto: Kid Júnior/SVM

Com o dever de casa muito bem feito, o Ceará parte para 'secar' o Independiente na quinta-feira. No entanto, é de entendimento geral que a partida é amplamente favorável aos argentinos, tendo em vista a fragilidade do Deportivo La Guaira.

O time venezuelano, já eliminado, também não vive seus melhores momentos no Campeonato local, tendo sido goleado por 5 a 1 na última partida contra o Monagas. No geral, já são 11 jogos sem vencer.

Torcida vai marcar presença

A expectativa entre Ceará e Independiente em Avellaneda é grande. Uma carava de torcedores alvinegros já está com passagem comprada para a Argentina. No entanto, ainda enfrentam problemas relativos à compra de ingressos para o jogo.