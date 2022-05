"Eles pediram para a gente parar de fazer gols", diz Mendoza sobre jogadores do General Caballero

O colombiano Mendoza foi um dos destaques do Ceará na goleada de 6 a 0 contra o General Caballero/PAR, no Castelão, pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana. Em entrevista após o jogo para a Conmebol TV, o jogador do Vozão "entregou" um pedido inusitado dos jogadores do time paraguaio: não marcar mais gols.

A gente veio para ganhar o jogo. No começo, a gente teve dificuldade, mas o time achou os gols e isso nos deu tranquilidade. Nosso time colocou intensidade jogando na nossa casa como uma final, e a gente os viu falando para parar, para não fazermos mais gols, mas a gente tinha uma mentalidade de fazer bom jogo dentro de casa. Essa é a nossa casa, a gente sabe que tem que fazer respeitar e foi o que a gente fez", afirmou Mendoza.

Saldo de gols

O "azar" dos jogadores do time paraguaio é que o saldo de gols pode ser determinante para a classificação do Ceará, na disputa com o Independiente pelo 1º lugar da chave. Com os 6 a 0, o Ceará abriu 14 a 7 no saldo. Por esse foco, Mendoza afirmou que o Ceará tinha que jogar com maxima seriedade e fez.

"A gente falou que respeitá-los seria jogar com seriedade, hombridade. A gente sabe que tem seres humanos ali, eles vieram propor um jogo. A gente foi humilde para jogar o jogo e foi isso que a gente fez", finalizou o colombiano.

Classificação

Com 15 pontos e 100% de aproveitamento no Grupo G da Sulamericana, o Vozão lidera com 6 pontos de vantagem para o Independiente, qu tem 9. O time argentino enfrenta o La Guaira na quinta-feira (19). às 19h15 em Avellaneda. Na última rodada, no dia 25, o Ceará enfrenta o Independiente, em Avellaneda, às 21h30.