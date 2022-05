Ceará aciona Conmebol sobre postura do Independiente na venda de ingressos de jogo na Argentina

O Ceará Sporting Club concedeu uma coletiva, nesta sexta-feira (13), relatando dificuldades na comercialização de ingressos para o jogo contra o Independiente-ARG, em Avellaneda, no dia 25 de maio, pela Sul-Americana. O clube alega que o rival argentino está atrapalhando a negociação dos tickets.

O primeiro ponto é referente à carga destinada aos alvinegros no estádio Libertadores da América. O “Rey de Copas” disponibilizou apenas 800 ingressos, e o Vovô precisou acionar a Conmebol para conceder autorização e ganhar 2.000 bilhetes para a torcida, que será visitante no referida partida.

Além disso, o valor do ticket também é uma problemática. O Independiente-ARG cobrou 50 dólares (cerca de R$ 250), um valor acima do praticado em jogos anteriores da mesma competição. Na Arena Castelão, no jogo de ida, o Ceará negociou os ingressos para os argentinos por 12 dólares.

A gestão acionou novamente a Conmebol, que repassou o pedido. Apesar disso, até o momento, o clube da Argentina não se posicionou. A estimativa para o início da venda na Capital é segunda (16).

Veja a coletiva de Veridiano Pinheiro, diretor de eventos e operações do Ceará.