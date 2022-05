Vina é absolvido e está liberado para atuar pelo Ceará contra o Flamengo

Principal jogador do Ceará, o meia-atacante Vina está liberado para enfrentar o Flamengo. O atleta foi jultado na manhã desta sexta-feira (13) e absolvido pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Wellington Campos e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O julgamento foi referente à expulsão de Vina no jogo contra o Palmeiras, pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Na ocasião, o árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) relatou em súmula que a expulsão do camisa 29 ocorreu "Por segurar seu adversário de maneira acintosa, mostrando desrespeito ao jogo. Ao ser expulso o mesmo proferiu as seguintes palavras 'isso é uma vergonha, respeitem o Ceará', em seguida saiu do campo de jogo em direção ao túnel".

O artilheiro do Vovô em 2022 cumpriu suspensão automática na rodada seguinte, contra o Botafogo, mas poderia pegar mais jogos de gancho, o que não ocorreu.