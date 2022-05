Quatro jogadores do Ceará deixam Departamento Médico e retomam treinamentos

Após vitória sobre o Tombense-MG e classificação na Copa do Brasil, o Ceará se reapresentou visando o duelo contra o Flamengo, pela Série A do Campeonato Brasileiro. E o técnico Dorival Junior, que falou sobre a importância do apoio da torcida, pode ter quatro retornos importantes para a partida.

No treinamento desta quinta-feira (12), realizado no CT de Porangabuçu, os titulares no confronto contra o Tombense realizaram atividades recuperativas, enquanto os outros atletas fizeram trabalho tático sob a supervisão de Dorival Júnior.

Entre estes jogadores, estiveram os zagueiros Messias e Luiz Otávio, o volante Richardson e o atacante João Victor, segundo informação do próprio clube. Os quatro foram liberados das atividades referentes ao Departamento Médico (DM) e participaram normalmente dos trabalhos em campo.

Já os atacantes Matheus Peixoto e Jael, além do lateral-direito Buiú, realizaram transição no campo auxiliar do CT. O volante Fernando Sobral e o meia Léo Rafael passaram por fisioterapia.

Com três pontos, o Ceará é o 17º colocado no Brasileirão. Já o Flamengo, com cinco pontos, está na 15ª posição. A partida será às 16h30min, na Arena Castelão.