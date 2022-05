Dorival Júnior cobra apoio da torcida do Ceará após protestos

O Ceará venceu o Tombense mais uma vez e segue 100% na Copa do Brasil. Classificada para as oitavas de final, a equipe comandada por Dorival Júnior, no entanto, tem enfrentado críticas da torcida, uma difícil sequência no Brasileirão, além da ausência de peças importantes do elenco. Em coletiva de imprensa após o jogo desta quarta-feira (11), na Arena Castelão, o técnico comentou sobre o tema.

"O torcedor do Vozão sempre fez a diferença. Não vai ser diferente nesse momento. Nós precisamos e pedimos ao torcedor, que esteja ao lado da equipe. Esse campeonato é difícil, o nível de exigência é alto. E se não tivermos o torcedor ao nosso lado, daqui a pouco as coisas podem ficar ainda piores. É um ano atípico, um ano onde muitas coisas tem acontecido com vários clubes", disse o comandante alvinegro.

A torcida do Ceará protestou contra a diretoria, os conselheiros e o elenco nesta quarta-feira (11) nas arquibancadas da Arena Castelão. Com camisas formando a frase 'diretoria incompetente', 'conselheiros omissos' e 'elenco fraco', os torcedores cantaram apenas uma vez nos 45 minutos iniciais, cobrando "raça do time todo".

"Sei que o torcedor teve dois momentos complicados no ano. Agora, se canalizarem tudo para cada partida aqui no Castelão, teremos um problema ainda maior gerado dentro do nosso grupo, da nossa massa torcedora.Essa diferença precisa ser entendida pelo torcedor, estar ao lado da equipe até o último momento, para que possa nos ajudar. Ninguém mais do que nós e os jogadores queremos entregar ao torcedor os melhores resultados. Peço um pouco mais de paciência, que entenda mais essa situação, porque tudo o que está sendo feito é para que entreguemos ao nosso torcedor um pouco mais”, pediu o técnico.

AUSÊNCIA DE JOGADORES

Sobre o condicionamento físico do time, Dorival voltou a atualizar o torcedor sobre a situação dos principais jogadores do elenco. "O Zé Roberto é um jogador que ainda pouco foi aproveitado por mim, o Cléber muito pouco. O Yuri da mesma forma, o próprio Dentinho. Agora estamos com ele fisicamente recuperado e em condições de, de repente, poder demonstrar tudo aquilo que ele possui. E outros atletas também. É complicado dentro de uma competição, de repente, proporcionar isso ao atleta. Por isso que há a necessidade de estarmos ao lado de cada um deles e tentar minimizar toda essa condição apresentada", disse.

Os jogos da terceira fase da Copa do Brasil ainda não foram definidos pela CBF. O Alvinegro volta a campo no sábado (14), quando enfrenta o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. A partida terá início às 16h30 (de Brasília). Veja a tabela do Brasileirão.