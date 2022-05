Além de Vina, Ceará tem outro desfalque contra o Santos; veja os relacionados para o jogo

O Ceará embarcou para São Paulo nesta quinta-feira (19) com 25 relacionados, sem a presença do meio-campista Vina e do atacante Dentinho. A novidade da relação é o centroavante Matheus Peixoto.

A equipe de Dorival Júnior inicia o cronograma de viagens que terá como desfecho o duelo contra o São Paulo, em 28 de maio. Antes, enfrenta Santos, no sábado (21), e Independiente-ARG, na quarta-feira (25), pela Série A e pela Copa Sul-Americana, respectivamente.

O desembarque na capital paulista acontece às 19h15 (horário de Brasília). O treino apronto será no CT do São Paulo nesta sexta-feira (20).

Legenda: Zé Roberto viajou com o elenco e pode ser utilizado como 'camisa 9' pelo técnico Dorival Júnior Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Relacionados do Ceará

Goleiros: João Ricardo, Richard e Vinícius Machado

Defensores: Nino Paraíba, Michel Macedo, Victor Luis, Bruno Pacheco, Messias, Luiz Otávio, Lucas Ribeiro, Gabriel Lacerda e Marcos Victor

Meio-campistas: Wescley, Richardson, Richard, Geovane e Rodrigo Lindoso

Atacantes: Matheus Peixoto, Erick, Mendoza, Lima, Iury Castilho, João Victor, Cléber e Zé Roberto