Recuperado, Matheus Peixoto é apresentado no Ceará e aguarda chance de Dorival: "estou preparado"

O Ceará apresentou Matheus Peixoto oficialmente nesta quinta-feira (19), na sede do clube, em Porangabuçu. Há cerca de dois meses no clube, o centroavante se recuperou de duas lesões e afirma estar pronto para estrear pelo Alvinegro. O jogador é um dos grandes reforços do clube para a temporada 2022.

“É difícil falar que vou aguentar os 90 minutos. Estou preparado para começar jogando, mas jogo é uma coisa totalmente diferente do treino. Posso falar que estou preparado para corresponder em campo. O único problema que eu tive foi esse do tornozelo, mas que já tô recuperado. Se ele (Dorival) optar, a gente tem que estar aí dando a vida. Se vou aguentar os 90 minutos, não sei. Cada jogo é uma dinâmica diferente. Só esperar mesmo, na hora que o Dorival optar a gente vê como vai ser”, afirma o jogador.

Matheus Peixoto chegou do Metalist, time da Ucrânia, ao Vovô em recuperação de uma lesão no tornozelo. No Alvinegro, ele chegou a treinar com o grupo, mas teve nova entorse. O centroavante conta que é a primeira vez que passa por um período de lesões.

“Eu nunca tinha me machucado, nem passado tanto tempo no departamento médico. Foi uma felicidade geral de voltar, de poder demonstrar o que eu sei. Ao mesmo tempo foi uma frustração grande pra mim pq eu estava me sentindo bem, treinando com o grupo, e acabei tendo essa nova entorse. Foi difícil, passar todo aquele filme de novo. Mas foi um processo”, explica o jogador.

Matheus conta que, apesar do tempo longe dos gramados, tem se empenhado em conhecer o clube e lembra o quanto se dedicou à recuperação, inclusive mental. Além disso, mostra consciência de jogar como centroavante.

Legenda: Matheus Peixoto é uma das principais contratações do Ceará para a temporada. Foto: Wilton Hoots / Ceará SC

“Tenho vivido o clube com todas as minhas forças, venho de manhã e de tarde. Muitas vezes eu saía daqui e fazia mais fisioterapia. Eu me entreguei de verdade para me recuperar e estar logo em campo. E agora chegou a hora de viver isso. É uma felicidade grande estar de volta. Vejo isso no olhar da minha família, dos companheiros, comissão técnica... Foi uma aposta grande. Quero retribuir isso da melhor maneira: com gol, com belos jogos. Tenho ciência dessa responsabilidade que vou ter, da cobrança gigantesca. Me preparei esse tempo todo pra chegar e jogar. Agora depende do professor”, conta.

Opção pelo Ceará

Peixoto lembra que recebeu outras propostas, mas a decisão de acertar com o Ceará perpassa pelo planejamento de carreira. O jogador também ressaltou a força do elenco e acredita numa boa temporada do Alvinegro. Matheus se descreve como um centroavante fixo e finalizador. Outra característica forte é o jogo aéreo.

“Sou um cara muito oportunista também. Sou um cara que tá ligado ali na frente. Eu sei que uma hora vou ter oportunidade. Se tiver meia oportunidade, tenho que tá ligado pra guardar. Minha maior virtude é fazer o gol. Meu papel é esse. Eu não sou aquele jogador que vai pegar a bola e vai driblar dois, três, fazer jogada bonita... Meu papel é fazer gol. Essa é a minha principal função”, contou.

O Ceará enfrenta o Santos no sábado, em rodada do Brasileirão. A partida será às 18h30, na Arena Barueri.