Ceará inicia venda de voucher do ingresso para jogo decisivo contra o Independiente; saiba detalhes

Atenção, torcida! A venda do voucher para o jogo do Ceará contra o Independiente começou nesta quarta-feira (18). O bilhete deverá ser trocado pelo ingresso da partida do dia 25 de maio. O jogo é válido pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O estádio Avellaneda, na Argentina, recebe o duelo que terá início às 21h30 (de Brasília).



SOBRE O VOUCHER

O torcedor precisa ser cadastrado no site nacaoalvinegra.com para realizar a compra do voucher. Basta clicar aqui.

VENDAS

A venda será realizada apenas nas lojas Vozão.

-Loja Vozão Sede: 9h às 17h (segunda a sexta) / 9h às 12h (sábado)

-Loja dos Shoppings: 10h às 21h (segunda a sábado) / 13h às 20h (domingo).



VALOR

O ingresso terá o valor único de R$ 270,00 para os alvinegros. O pagamento poderá ser realizado em espécie, débito ou cartão à vista 1x. O valor inclui taxas de conversão da moeda.

TROCA DE INGRESSOS

O voucher não dá acesso ao estádio. A troca pelo ingresso é obrigatória. Local, data e horário para trocar o ticket pelo ingresso serão divulgados em breve nas redes sociais do clube.

ALVINEGROS FORA DO PAÍS, DÚVIDAS E INFORMAÇÕES

Mais detalhes sobre a compra e troca do voucher, basta entrar em contato pelo Whatsapp e Call Center (85) 3052-7777.