Ceará fará treino preparatório no CT do Boca Juniors antes de encarar Independiente; veja cronograma

O Ceará realizará treino preparatório para enfrentar o Independiente-ARG, em rodada decisiva da Copa Sul-Americana, na quarta-feira (25), na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors. Será a 2ª vez na história que a equipe cearense estará no Centro de Treinamento.

A equipe de Dorival Júnior inicia o cronograma de viagens para os confrontos fora de casa nesta quinta-feira (19). O Ceará embarca rumo à São Paulo, onde enfrentará o Santos, pela 7ª rodada da Série A, no sábado (21). O Alvinegro de Porangabuçu realizará treino apronto no CT do São Paulo, enquanto a reapresentação está marcada para o CT Joaquim Grava, do Corinthians.

O embarque rumo à Argentina acontece na segunda-feira (23). O voo está previsto para desmbarcar em Buenos Aires às 14h40 (horário de Brasília). No dia seguinte, a equipe treinará na Casa Amarilla. O duelo contra o Independiente-ARG será disputado no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda.

A equipe cearense retorna à capital cearense apenas no final do mês. Após enfrentar Santos e Independiente, a equipe volta ao Brasil para enfrentar o São Paulo, na capital paulista. Serão 10 dias alternando entre viagens nacionais e internacionais.

Veja imagens do Ceará na Casa Amarilla, em 2020

Cronograma do Ceará para enfrentar Santos e Independiente

Quinta-feira (19/05) : Viagem para São Paulo [Saída: 15h35 - Chegada: 19h15]

: Viagem para São Paulo [Saída: 15h35 - Chegada: 19h15] Sexta-feira (20/05) : Treino apronto (CT do São Paulo)

: Treino apronto (CT do São Paulo) Sábado (21/05) : Santos x Ceará, às 18h30, na Arena Barueri

: Santos x Ceará, às 18h30, na Arena Barueri Domingo (22/05) : Treino no CT Joaquim Grava, às 16h

: Treino no CT Joaquim Grava, às 16h Segunda-feira (23/05) : Viagem para Argentina [Saída: 11h45 | Chegada: 14h40]

: Viagem para Argentina [Saída: 11h45 | Chegada: 14h40] Terça-feira (24/05) : Treino apronto (Casa Amarilla - CT do Boca Juniors)

: Treino apronto (Casa Amarilla - CT do Boca Juniors) Quarta-feira (25/05): Independiente x Ceará, às 21h30, no Estádio Libertadores de América