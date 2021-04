No CT do Boca Juniors, Ceará encerra preparação para confronto contra Arsenal de Sarandí

O Ceará encerrou sua preparação para o duelo desta terça-feira (27), às 21h30, contra o Arsenal de Sarandí, pela Copa Sul-Americana. Os comandados de Guto Ferreira realizaram, nesta segunda-feira (26), treino apronto no CT do Boca Juniors, em Buenos Aires, na Argentina.

Presente no treino do Alvinegro de Porangabuçu, o presidente Robinson de Castro presentou o vice-presidente do Boca Juniors, Alejandro Gonzalez, com uma flâmula do Ceará Sporting Club.

Nosso agradecimento ao @BocaJrsOficial pela recepção em seu belo CT, na pessoa de Alejandro Gonzalez, vice-presidente do clube. 👊⚫️⚪️



📸 Fausto Filho / Ceará SC#CearáSC pic.twitter.com/D50lfpCxW4 — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) April 26, 2021

Com realização de treino tático, Guto Ferreira deverá mandar a campo o time que venceu o Jorge Wilstermann na estreia da Copa Sul-Americana 2021, por 3 a 1, na última quarta-feira (21). Provável escalação: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Naressi, Charles, Lima, Vina e Mendoza; Felipe Vizeu.

Arsenal de Sarandí e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Julio Humberto Grandona. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.