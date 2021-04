Para encarar Arsenal na Argentina, Ceará faz 5 testes de Covid-19; veja detalhes da logística

O elenco do Ceará precisou realizar cinco testes diagnósticos para Covid-19 antes de enfrentar o Arsenal de Sarandí na Argentina, pela Copa Sul-Americana. A informação é do Dr. Gustavo Pires, coordenador do Centro de Saúde e Performance (CESP) do clube, em entrevista para a Vozão TV.

A delegação alvinegra desembarcou em solo estrangeiro no domingo (25) e entra em campo nesta terça (27), às 21h30, para o primeiro compromisso oficial no exterior. A sequência de exames foi solicitada pela Conmebol e pelas autoridades sanitárias argentinas.

“A gente realizou no total cinco testes prévios antes de chegar aqui. Teve a primeira rodada para atender as autoridades argentinas, mais dois testes para atender a Conmebol e mais um teste de antígeno que a gente faz por precaução, antes do embarque e no desembarque”, explicou.

Dentre os desafios de logística da viagem, o clube também montou um processo de recuperação física dos jogadores no voo e precisou administrar o transporte de remédios e equipamentos médicos. A escolha pelo transporte foi pela facilidade de uso em caso de necessidade.

No cronograma de atividades, o grupo às 15h30 na Casa Amarilla, o CT do Boca Juniors. A atividade será a última antes do confronto, válido pela 2ª rodada da competição internacional.

Cronograma de viagem do Ceará para Argentina

Domingo (25) | Viagem para Buenos Aires [14h-19h10].

Segunda (26) | Treino às 15h30, na Casa Amarilla, o CT do Boca Juniors.

Terça (27) | Arsenal x Ceará, às 21h30, no Grandona.

Quarta (28) | Retorno de Buenos Aires [3h-8h10].

Quinta (29) | Reapresentação no CT de Porangabuçu, com horário a definir.