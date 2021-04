Sul-Americana tem gols marcados fora de casa e ranking como critérios de desempate; veja detalhes

O desempenho fora de casa é um dos critérios de desempate na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O ponto está listado no regulamento específico da competição da Conmebol e pode definir a classificação do Ceará ao mata-mata após a conclusão dos seis jogos iniciais previstos.

No documento, um dos cenários para definir a liderança, se ocorrer empate na pontuação, é “maior quantidade de gols a favor atuando como visitante”. Em escala de relevância, o referido aspecto é o terceiro utilizado, ou seja, se os dois critérios anteriores não tiverem resultado esperado.

Critérios de desempate na Sul-Americana:

Maior diferença de gols, obtida subtraindo-se os gols marcados pelos gols recebidos. Se a diferença de gols for igual, o clube que tiver maior número de gols será o classificado. Caso a igualdade persista, a posição será definida a favor do clube com maior quantidade de gols a favor atuando como visitante Posição no ranking de clubes da Conmebol em 1 de fevereiro de 2021

Os cenários são importantes porque no atual formato, após um clube avança em cada chave. No momento, o Vovô lidera o Grupo C com três pontos, após vitória contra o Jorge Wilstermann-BOL.

Como a pontuação é a mesma do Bolívar-BOL, que venceu o Arsenal-ARG, os critérios entram em ação. Nesse caso, o time cearense fica na ponta pelo saldo de gols maior: 2x1.

Fora de casa

Legenda: O lendário estádio Hernando Siles é o principal da Bolívia, sendo também a casa da seleção local. Foi lá que a Seleção Brasileira sofreu a primeira derrota na história das Eliminatórias, em 1993 Foto: psyberartist

Na nova fórmula da Copa Sul-Americana, os clubes se enfrentam em confrontos de ida e volta no mesmo grupo. Cada chave tem quatro equipes, com a possibilidade de atuar dentro e fora de casa.

O Ceará tem como adversários o Arsenal-ARG, o Jorge Wilstermann-BOL e o Bolívar-BOL. A necessidade de ganhar pontos na Arena Castelão é fato, mas para se enquadrar nos critérios é preciso também marcar gols como visitante, além de seguir ampliando a pontuação.

Tudo para evitar uma situação mais extrema de classificação, em que os três primeiros fatores de desempate não sejam suficientes. Nesse caso, pelo ranking da Conmebol, o Vovô é desfavorecido - os concorrentes tem mais tradição em torneios internacionais.

Os desafios alvinegros serão nos estádios Julio Humberto Grondona, na Argentina, e no Hernando Siles e Félix Capriles, ambos na Bolívia. Os últimos também apresentam a dificuldade da altitude, uma característica do país que afeta o desempenho em campo.

Tabela do Ceará na Copa Sul-Americana:

27/04 – Arsenal de Sarandí x Ceará, no Estádio Julio Humberto Grondona, às 21h30

05/05 – Bolívar x Ceará, no Estádio Hernando Siles, às 19h15

12/05 – Ceará x Arsenal de Sarandí, na Arena Castelão, às 19h15

20/05 – Ceará x Bolívar, na Arena Castelão, às 19h15

27/05 – Jorge Wilstermann x Ceará, no Estádio Felix Capriles, às 19h15