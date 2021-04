Ceará vence Jorge Wilstermann em jogo histórico para o alvinegro pela Copa Sul-Americana

Um jogo histórico: o primeiro oficial do Ceará contra um adversário do exterior. Uma partida também de saudade, o retorno alvinegro à Copa Sul-Americana após 10 anos. Tudo reunido na Arena Castelão nesta quarta-feira (21). Na estreia da competição, o Vovô venceu o Jorge Wilstermann-BOL por 3 a 1, com gols de Mendoza, Vina e Naressi - Osorio descontou para os visitantes.

O resultado emblemático garante a liderança provisória do Grupo C, com três pontos. A posição é preliminar porque Bolívar-BOL e Arsenal de Sarandí-ARG, os demais integrantes do chaveamento, se enfrentam na quinta (22), em solo boliviano.

Pelo regulamento, as equipes duelam em confrontos de ida e volta. Apenas o líder avança à 2ª fase.

O próximo compromisso é terça (27), diante do rival argentino, no Estádio Julio Humberto Grondona. A bola rola às 21h30. Antes, o time encara a semifinal da Copa do Nordeste em casa, frente ao Vitória-BA, sábado (24), às 16h, valendo vaga na finalíssima.

Legenda: O Ceará conseguiu dois gols no primeiro tempo contra o Jorge Wilstermann Foto: Thiago Gadelha / SVM

Próximos jogos do Ceará na Sul-Americana

27/04 – Arsenal de Sarandí-ARG x Ceará, no Estádio Julio Humberto Grondona, às 21h30

05/05 – Bolívar-BOL x Ceará, no Estádio Hernando Siles, às 19h15

12/05 – Ceará x Arsenal de Sarandí-ARG, no Castelão, às 19h15

20/05 – Ceará x Bolívar-BOL, no Castelão, às 19h15

27/05 – Jorge Wilstermann-BOL x Ceará, no Estádio Felix Capriles, às 19h15

Primeiro tempo

Legenda: Naressi ganhou chance como titular e marcou gol na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará iniciou a partida dominando as ações ofensivas e controlando a posse de bola. No esquema tradicional 4-2-3-1, o time diminuiu o espaço do Jorge Wilstermann-BOL e pressionou, com arremates de fora da área ou cruzamentos.

Os visitantes, recuados, apostaram no contra-ataque. De lance perigoso, apenas uma escapada com Osorio aos 8. O atacante invadiu a área e bateu cruzado para fora. De resto, domínio alvinegro.

Aos 29, em jogada trabalhada entre Mendoza e Vina, a bola sobrou para Naressi. O volante conseguiu grande finalização e abriu o placar. Melhor em campo, a equipe ampliou aos 36, em pênalti sofrido por Pacheco. O atacante colombiano pegou a bola e converteu: 2 a 0. No último minuto, Vina quase desencantou, mas parou no goleiro Banegas.

Segundo tempo

Legenda: Ceará suportou a pressão no segundo tempo e conseguiu o resultado na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na volta do intervalo, o Ceará mudou de estratégia e deixou o Jorge Wilstermann com a bola nos primeiros minutos. A opção foi investir no contra-ataque em velocidade.

Em uma rara chegada dos bolivianos após escanteio, Mendoza derrubou Patitio Rodrigues na grande área. Aos 8, Osorio cobrou no ângulo e diminuiu: 2 a 1.

O gol inflamou os visitantes, que aceleraram o ritmo. O Ceará segurou o volume e, em contra-ataque com Mendoza, conseguiu fechar o placar aos 35. Vina recebeu, driblou o goleiro e decretou a vitória alvinegra: 3 a 1.

Ficha técnica

Ceará 3x1 Jorge Wilstermann-BOL

Competição: Copa Sul-Americana - fase de grupos

Data: 21/04/2021

Horário: 19h15

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Árbitro: Nícolas Gamboa (Chile)

Gols: Naressi aos 29´/1º T (1-0), Mendoza aos 36´/1º T (2-0), Osorio aos 08'/2ºT (2-1) e Vina aos 25´/2º T (3-1)

Cartões amarelos: Coimbra (J)

Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Naressi (Marlon) e Vina (Jorginho); Lima (Saulo), Mendoza (Yony) e Vizeu (Cléber). Técnico: Guto Ferreira.

Jorge Wilstermann-BOL: Banegas; Ortiz, Echeverria, Coimbra e Reyes (Chávez); Villarroel, Serginho e Meleán; Patito Rodríguez; Osorio e Añez. Técnico: Soria.