Ceará recebe apoio de torcedores no caminho do hotel para Castelão; veja imagens

Em condições normais, o Ceará contaria com um Castelão lotado o apoiando hoje para sua estreia na Copa Sul-Americana às 19h15 contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Mas em tempos de pandemia, com a presença de público impossibilitada, o torcedor faz o que pode para mostrar seu amor apoio ao clube. Com isso, a torcida do Ceará acompanhou o trajeto do ônibus equipe do hotel para o Castelão, com direito a faixas de apoio.

A torcida do @CearaSC não pode entrar na Arena Castelão, por conta do protocolo de Covid-19, mas apoio não falta no caminho do elenco até o estádio.



📹Caio Ricard / SVM pic.twitter.com/oTRCGQtwSg — Jogada (@diariojogada) April 21, 2021

O Vozão enfrenta o time boliviano pela 1ª rodada da 1ª Fase do Grupo C da Copa Sul-Americana. A partida é cercada de expectativa pela torcida alvinegra, pelo momento de alta no cenário nacional que vive a equipe, retornando a uma competição continental após 10 anos.

A delegação do @CearaSC deixou o hotel na Avenida Beira-Mar e já está em deslocamento para a Arena Castelão. A equipe estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta (21), às 19h15, contra o Jorge Wilstermann-BOL.



📹Caio Ricard / SVM pic.twitter.com/AvUFLJYAJT — Jogada (@diariojogada) April 21, 2021

Confira imagens da torcida e ônibus do Vovô

Legenda: A torcida do Vozão saiu nas ruas para acompanhar o ônibus da equipe rumo ao Castelão Foto: Caio Ricard / SVM

Legenda: Os jogadores do Ceará entrando no ônibus rumo ao Castelão Foto: Caio Ricard / SVM

