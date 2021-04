Ceará faz primeiro jogo oficial contra time estrangeiro e materializa ascensão no futebol

O centenário Ceará viverá hoje um dos momentos mais marcantes de sua história. Quando o Alvinegro entrar em campo na Arena Castelão às 19h15, fará seu primeiro duelo oficial contra um adversário internacional, o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por uma competição oficial, a Copa Sul-Americana de 2021.

>Veja página especial com tudo sobre estreia do Ceará na Sula

Será apenas o 1º duelo de seis válidos pela 1ª Fase da Copa Sul-Americana de 2021, que ganhou ares épicos pelo formato em fase de grupos. Assim, o Alvinegro ainda enfrentará Arsenal de Sarandí, da Argentina e Bolívar, da Bolívia (saiba tudo sobre eles).

O feito é um marco na história alvinegra, que já havia se aventurado em jogos internacionais, mas nenhum da magnitude da Copa Sul-Americana, uma competição oficial e que nutre sonhos dos torcedores por embates memoráveis e, porque não, o título continental.

O fato é que a participação na Sul-Americana de 2021, com 6 jogos internacionais, deve ser apenas o início de uma nova fase. Isso porque, presença em competições sul-americanas devem se tornar mais frequentes para o clube após seu crescimento no cenário nacional.

Participações só contra brasileiros

Legenda: Ceará jogou a Copa Sul-Americana pela última vez em 2011, quando enfrentou o São Paulo Foto: Rodrigo Carvalho

Se nas duas participações internacionais anteriores, separadas por 16 anos em 1995 na Conmebol e na Sul-Americana de 2011, o clube conseguiu as vagas na superação, sendo eliminado ainda na 1ª Fase por clubes brasileiros (Corinthians e São Paulo, respectivamente), o Vozão está muito mais estruturado e com força financeira para almejar disputar a Sul-Americana mais vezes, ou até sonhar com a 1ª participação na Libertadores.

Legenda: Alvinegro tinha um time ofensivo e deu trabalho para o Corinthians, então campeão da Copa do Brasil e paulista Foto: Foto: Máximo Moura 13/10/1995

O 11º lugar na Série A com a sólida campanha de classificação para a Sul-Americana de 2021 prova que o Ceará pode ser um clube "carimbado" na competição, empilhando participações, basta continuar consolidado na Série A.

Histórico só com amistosos

Ao longo de sua história centenária, o Vovô fez 16 jogos contra estrangeiros, todos em amistosos. O primeiro foi em 1930, contra o Cruzada Delhi, um time amador da Inglaterra, vencido pelo Vovô por 2 a 1.

O último em 2010, no Castelão, contra o PSV Eindhoven, da Holanda, no Castelão, no dia 6 de maio, no empate em 1 a 1. Na ocasião, o Alvinegro se preparava para estrear na Série A do Brasileiro, depois de 17 anos. Os gols da partida foram marcados por Pablo, jovem promessa do Ceará na época, e Kromkamp, para o time holandês.

Lista de jogos internacionais do Ceará

15/08/1930 - Ceará 2 x 1 Cruzada Delhi-ING *

02/03/1937 - Ceará 1 x 2 Divisão Inglesa-ING *

13/02/1940 - Ceará 11 x 0 Bandet-ING *

25/08/1949 Ceará 16 x 0 Sussex Trader-ING *

13/07/1957 Ceará 1 x 0 Wanderers-URU

10/02/1964 Seleção de Suriname 0 x 1 Ceará

11/02/1964 Seleção de Suriname 1 x 1 Ceará

12/02/1964 Seleção de Suriname 2 x 2 Ceará

14/02/1964 Racing Caiena - GFR 0 x 2 Ceará

15/02/1964 - Seleção de Guiana Holandesa 2 x 3 Ceará

16/02/1964 - Seleção de São Jorge-GFR 0 x 1 Ceará

29/01/1971 Ceará 1 x 1 Sparta Praga-TCH

31/01/1971 Ceará 0 x 0 Sparta Praga-TCH

22/07/1992 Ceará 4 x 2 Seleção de Caiena-GFR

18/07/1996 Ceará 1 x 2 Peñarol-URU

06/05/2010 Ceará 1 x 1 PSV Eindhoven-HOL

*Times amadores

Peñarol no PV?

Legenda: Fac-símile da edição de 1997 do Diário do Nordeste relatando o amistoso entre Ceará e Peñarol do PV Foto: Fac-símile Diário do Nordeste

Outro amistoso de peso do Ceará foi contra o Peñarol em 1996. O amistoso serviu como preparação para a decisão do Campeonato Cearense. O duelo foi no Presidente Vargas e o Alvinegro cearense tinha uma equipe repleta de jogadores históricos, como o goleiro Chico, o lateral-direito Jaime, o zagueiro Victor Hugo, o volante Damião e o atacante Rômulo. O técnico foi Dimas Filgueiras. O gol do Ceará foi marcado por Jaime, com Romero e Sosa marcando para o Peñarol.

O time uruguaio aliás, tinha jogadores da seleção de seu país, como Adinolf, Bengoechea, Romero e Sosa. O treinador era Jorge Fossati, que treinaria o Internacional décadas depois. Os aurinegros são pentacampeões na Libertadores e tri-campeões mundiais.