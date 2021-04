Torcedores do Ceará lamentam ausência das arquibancadas em jogo histórico

Iann Chagas Torcedor do Ceará

“A partir do momento que decidiram montar um elenco completo, que não depende só dos 11 titulares, acabou dando uma esperança a mais pro torcedor. Os bons resultados vêm surgindo e a ilusão aumentando. Vejo o Ceará com total chances de passar em primeiro lugar, mas um pouco preocupado com a altitude. Temos que fazer no mínimo o dever de casa, começando com o jogo desta quarta-feira.”