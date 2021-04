Mendoza elogia setor ofensivo do Ceará e prega "foco máximo" na estreia da Sul-Americana

O estilo brincalhão é marca registrada de Steven “Speed” Mendoza. O novo camisa 10 do Vovô, contratado para a temporada 2021, é um dos principais destaques do Ceará neste início de semestre. Os gols e as assistências fizeram com que o ponta-esquerda caísse nas graças do torcedor alvinegro, criando uma rápida identificação com o colombiano. E para Mendoza, o sentimento é de gratidão pelo apoio recebido desde sua chegada ao Vozão.

obrigado a todo torcedor alvinegro pelo apoio que dá sempre nas redes sociais. Nós falamos que precisamos do apoio da torcida dentro do campo, mas é muito importante quando a gente tá jogando e vê o carinho do torcedor sempre apoiando. Isso faz com que a gente, dentro de campo, fique um pouco mais tranquilo, quando vocês, torcedores, dão esse apoio para nós.” Mendoza Atacante do Ceará “Eu acho muito bom o acolhimento da torcida. Já falei uma vez, mas repito:pelo apoio que dá sempre nas redes sociais. Nós falamos que precisamos do apoio da torcida dentro do campo, mas é muito importante quando a gente tá jogando e vê o carinho do torcedor sempre apoiando. Isso faz com que a gente, dentro de campo, fique um pouco mais tranquilo, quando vocês, torcedores, dão esse apoio para nós.”

O regulamento da Copa Sul-Americana 2021 classifica apenas o 1° colocado de cada grupo à fase mata-mata. Nesta quarta-feira (21), o Ceará fará sua estreia no torneio internacional contra o Jorge Wilstermann (BOL), na Arena Castelão, às 19h15. O camisa 10 do Vovô acredita que começar a competição com uma vitória é fundamental para o “mental” e para manter a confiança do grupo.

Início com vitória

“Começar com uma vitória é muito importante. Tanto para o grupo, mentalmente, como confiança. Cada vez que a gente inicia uma competição com o resultado positivo, é bastante importante. Nós estamos trabalhando forte, não só para esse confronto, mas para todos da Sul-Americana que ainda iremos enfrentar. É um campeonato que está começando agora e temos que focar ao máximo para começar com o pé direito.”

Legenda: Mendoza acredita em "foco ao máximo" para estrear na Copa Sul-Americana 2021 com o pé direito Foto: Marcelo Vidal / Ceará SC

O setor ofensivo do Ceará é o grande destaque deste início de temporada. Apenas na Copa do Nordeste, principal competição que o Vovô participa, foram 17 gols marcados. O entrosamento entre os atletas é fruto da qualidade do setor alvinegro.

“O entendimento vem sendo, também, por causa que nós jogadores da frente, do meio-campo, temos qualidade. Quando vemos um grupo que ajudam tecnicamente, que são inteligentes, isso ajuda muito. Ainda falta bastante para ficarmos naquele entrosamento certinho que queremos.”

A partida

Ceará e Jorge Wilstermann se enfrentam nesta quarta-feira (21) pela Copa Sul-Americana 2021, na Arena Castelão, às 19h15. O duelo marca a estreia do Vovô na competição internacional. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.