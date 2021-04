Nicácio, Michel e Sérgio Alves relembram participações do Ceará em competições internacionais

Diante do Jorge Wilstermann, da Bolívia, o Ceará retorna à Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (21), após 10 anos. A última participação do Vovô no torneio internacional foi em 2011, quando foi eliminado pelo São Paulo na 2ª fase. O antigo regulamento da competição colocava as equipes do mesmo país para duelaram no início da competição. No sorteio, o Ceará conheceu o seu adversário: São Paulo, de Rogério Ceni.

Com jogos de ida e volta, o Vovô venceu o primeiro duelo válido pela Sul-Americana. No Presidente Vargas, 2 a 1, com gols de Rudnei e Marcelo Nicácio, aos 48 minutos do 2° tempo. Rivaldo marcou o único tento do Tricolor paulista.

Marcelo Nicácio Ex-atacante do Ceará “Eu comecei no banco, mas fui para o jogo muito concentrado, pois sabia que a qualquer momento eu poderia entrar na partida e eu tinha que fazer o meu melhor, aquilo que a gente sempre soube fazer: gols. E, graças a Deus, fui muito feliz naquela partida”, relembra o ex-atacante do Vovô, em entrevista ao Globo Esporte CE.

O triunfo sobre o São Paulo foi o primeiro em competições internacionais. No entanto, o duelo da volta, no Morumbi, a equipe comandada Vagner Mancini não conseguiu repetir o bom desempenho dentro de casa e acabou eliminada da Sul-Americana.

“Infelizmente aconteceu de não conseguirmos encaixar um bom futebol contra o São Paulo, mas claro que o que ficou marcado para a gente foi uma excelente partida que fizemos dentro do PV, com o apoio do nosso torcedor, que viu nosso potencial”, afirma Michel, volante do Vovô em 2011.

Copa Conmebol

A participação na Copa Sul-Americana, em 2011, não foi a pioneira da história alvinegra. Isso porque, em 1995, o Ceará disputou a Copa Conmebol, após conquistar o vice-campeonato da Copa do Brasil no ano anterior.

Na fase inicial, dois empates contra o Corinthians e eliminação nos pênaltis. Um dos gols do Vovô saíram dos pés do ídolo alvinegro Sérgio Alves, que relembrou o feito de marcar em uma competição internacional.

Sérgio Alves Atacante do Ceará em 1995 “Tivemos a infelicidade de pegar o Corinthians no primeiro confronto, onde tivemos dois empates e acabamos sendo desclassificados nas penalidades. E eu tive a felicidade de, no segundo jogo, marcar um gol diante do Corinthians, dentro de uma competição internacional. Foi muito importante para mim.”

Partida contra o Jorge Wilstermann

Ceará e Jorge Wilstermann se enfrentam nesta quarta-feira (21) pela Copa Sul-Americana 2021, na Arena Castelão, às 19h15. O duelo marca a estreia do Vovô na competição internacional. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.