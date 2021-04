Jael e João Victor voltam a treinar no Ceará e devem ser opção para a Sul-Americana

Os atacantes Jael e João Victor voltaram a treinar no Ceará e podem reforçar o clube para a estreia na Copa Sul-Americana, amanhã, às 19h15, no Castelão, contra o Jorge Wilsterman da Bolívia.

Ambos participaram de treino coletivo hoje no Vovozão após terem ficado fora do jogo diante do Sampaio Corrêa, no domingo (18), pela Copa do Nordeste. Jael estava aprimorando a parte física e João Victor tinha uma mialgia na coxa esquerda.

No treinamento, ambos mostraram boa movimentação, com Jael dando o passe para o gol de João Victor. O experiente centroavante também participou da jogada do gol de Saulo Mineiro, com boa assistência.

Titulares

Os jogadores que foram titulares diante do Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste não participaram do coletivo. O preparador físico Giovanni Ramirez explicou o trabalho dos jogadores titulares hoje.

Giovanni Ramirez Preparador físico do Ceará "Os atletas que jogaram ontem estão com 24 horas pós-jogo. Então, na atividade de hoje, eles vão para nutrição, tomam suplementos voltados para a recuperação, depois vão para a fisiologia fazer as avaliações e depois fisioterapia para um processo de manutenção. São atividades de baixa intensidade pois já teremos jogo daqui dois dias. Foi um dia de recuperação".