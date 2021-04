Ceará divulga lista de inscritos para a Copa Sul-Americana

O Ceará divulgou os 50 atletas inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana 2021. A estreia do Alvinegro de Porangabuçu acontece nesta quarta-feira (21) contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, na Arena Castelão. O duelo está marcado para às 19h15.

Presente no Grupo C do torneio, o Ceará enfrentará, além do Jorge Wilstermann, o Arsenal de Sarandí (ARG) e o Bolívar (BOL). De acordo com o regulamento, apenas o primeiro de cada grupo avança à fase mata-mata.

Os atletas inscritos para a Copa Sul-Americana tiveram que escolher a numeração entre 1 e 50.

Confira lista de inscritos e numeração do Ceará

Goleiros: João Ricardo (1), Richard (12), André Luiz (24), Vinícius Machado (50) e Davi (40)

João Ricardo (1), Richard (12), André Luiz (24), Vinícius Machado (50) e Davi (40) Zagueiros: Messias (3), Luiz Otávio (13), Klaus (44), Gabriel Lacerda (15), Alan Uchoa (22), Jordan (33), Vitão (34) e Jefferson (38)

Messias (3), Luiz Otávio (13), Klaus (44), Gabriel Lacerda (15), Alan Uchoa (22), Jordan (33), Vitão (34) e Jefferson (38) Laterais-direitos : Gabriel Dias (4), Marcos Ytalo (27), Atila (43) e Natan (46)

: Gabriel Dias (4), Marcos Ytalo (27), Atila (43) e Natan (46) Laterais-esquerdos : Bruno Pacheco (6), Kelvyn (30) e Alessandro (36)

: Bruno Pacheco (6), Kelvyn (30) e Alessandro (36) Volantes : Matheus Torres (2), William Oliveira (5), Fernando Sobral (8), Fabinho (19), Oliveira (20), Geovane (21), Marthã (28), Pedro Naressi (31), Charles (35) e Christofer (41)

: Matheus Torres (2), William Oliveira (5), Fernando Sobral (8), Fabinho (19), Oliveira (20), Geovane (21), Marthã (28), Pedro Naressi (31), Charles (35) e Christofer (41) Meias : Jorginho (16), Felipe Silva (17), Marlon (25), Marco Batistussi (26), David (18) e Vina (29)

: Jorginho (16), Felipe Silva (17), Marlon (25), Marco Batistussi (26), David (18) e Vina (29) Atacantes: Yony Gonzalez (7), Jael (9), Steven Mendoza (10), Felipe Vizeu (11), André Magno (14), Saulo Mineiro (23), João Victor (32), Rick (37), Cléber (39), Marcos (42), Lima (45), Jordan (47), Denilson (48) e Pedro Igor (49)

Os 50 atletas inscritos na Copa Sul-Americana fazem parte da equipe profissional e da equipe de transição (sub-23) do Ceará.

Ceará e Jorge Wilstermann se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h15, na Arena Castelão. O duelo marca a estreia do Alvinegro de Porangabuçu na Copa Sul-Americana 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.