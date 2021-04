CBF confirma confrontos Fortaleza x Bahia e Ceará x Vitória em rodada dupla no Castelão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira (19) a data e o horário das semifinais da Copa do Nordeste. Com "rodada dupla", a Arena Castelão receberá dois jogos no sábado (24).

Ceará x Vitória, na Arena Castelão, às 16h

Fortaleza x Bahia, na Arena Castelão, às 20h30

Dono das melhores campanhas da Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza decidirão à semifinal na Arena Castelão. A partida será realizada em jogo único. O vencedor e finalista da "Lampions" sairá no tempo normal ou nas penalidades.

A semifinal da Copa do Nordeste terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares. O Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.