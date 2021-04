Ceará e Fortaleza anunciam novo patrocinador para a Copa do Nordeste

Fortaleza e Ceará firmaram parceria conjunta com a Normatel como novo patrocinadora para a Copa do Nordeste 2021. A marca estará estampada na omoplata (acima do símbolo dos clubes) dos uniformes do Leão e Vovô nos jogos deste fim de semana na Copa do Nordeste.

O diretor comercial do clube tricolor, Rafael Ximenes, celebrou o acerto. “É um grande grupo cearense, estamos entusiasmados com esta parceria. O clube vem atravessando um processo de modernização da sua estrutura e o Grupo Normatel, que é especialista no assunto, nos ajudará neste objetivo”, falou o diretor.

Ricardo Costa, gerente comercial do Ceará, também comemorou a parceria. “A Normatel é uma parceira de longa data. Ficamos felizes com esse retorno agora. Queremos ser campeões dessa competição junto com a Normatel. São dois gigantes nessa parceria. Esperamos criar vínculos fortes para que essa parceria se perdure por mais tempo”, ponderou Costa.

Empresa cearense

Antonio Mello Júnior, diretor comercial do Grupo Normatel, enaltece o Tricolor de Aço para essa nova parceria. “É com grande satisfação que anunciamos nossa parceria com o Fortaleza Esporte Clube. Um time de grande relevância e tradição do futebol nacional com uma torcida absolutamente apaixonada. Hoje é um dia especial para nós que fazemos o Grupo Normatel que temos no nosso quadro de mais de 3.000 funcionários uma grande parcela desses apaixonados. Que em 2021 seja mais um ano vitorioso para o Leão!", falou o diretor.

“A Normatel, como um grupo cearense, tem orgulho de fazer esta parceria com um time tão relevante e uma torcida tão especial. Que 2021 seja mais um ano de vitórias para o Ceará Sporting Club", afirmou Antônio de Freitas Mello Junior, diretor comercial da empresa.