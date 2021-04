Guto elogia atuação do Ceará e projeta calendário: "uma final por jogo"

O Ceará se garantiu na semifinal da Copa do Nordeste. Na próxima semana, inicia também as disputas da Sul-Americana em calendário de intervalos curtos entre as partidas. Para o técnico Guto Ferreira, as duas competições devem ser encaradas como finais.

“Dentro da Copa do Nordeste é uma final por jogo agora e, se colocar a Sul-Americana, que se classifica um só, cada jogo é uma final. Esse espírito competitivo, de busca incessante da vitória, é de suma importância para terminar na frente, chegar às finais da Copa do Nordeste e chegar na 2 fase da Sula”, destacou.

Legenda: O técnico Guto Ferreira é muito participativo com os atletas à beira do gramado Foto: Fabiane de Paula / SVM

A vaga no duelo eliminatório contra o Vitória-BA foi obtida após superar o Sampaio Corrêa neste domingo (18). Apesar do placar de 3 a 0, o comandante elogiou a atuação do sistema defensivo na construção do resultado positivo.

“A zaga está sempre melhor postada, o Messias acrescentou muito, sempre junto do Luiz (Otávio), do Richard, posicionando em campo. Esse ano a equipe está falando mais, se organizando, e uma equipe organizada tem menos ataques contra, eles (Sampaio) praticamente não tiveram grandes chances”, analisou.

O clássico regional será no próximo fim de semana, com data a ser confirmada. Antes, o Vovô estreia na Sula diante do Jorge Wilstermann-BOL na quarta-feira (21), às 19h15, na Arena Castelão.

Confira coletiva de Guto Ferreira: