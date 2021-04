Ceará vence Sampaio Corrêa e avança à semifinal da Copa do Nordeste

O Ceará venceu o Sampaio Corrêa e garantiu vaga na semifinal da Copa do Nordeste. A partida decisiva ocorreu neste domingo (18), com triunfo por 3 a 0 na Arena Castelão. Os gols cearenses foram de Bruno Pacheco, Saulo e Felipe Vizeu.

Com o resultado, o Vovô ampliou a invencibilidade na competição para 21 partidas - o recorde do torneio. Pelo regulamento, irá enfrentar o Vitória-BA em casa, também em jogo único - a data e o horário do confronto ainda serão definidos.

Já o Sampaio está eliminado do torneio. O clube retoma o foco para o Campeonato Maranhense e entra em campo na próxima quarta-feira (21), às 15h30, contra o IAPE.

Primeiro tempo

Legenda: Lima recebeu chance entre os titulares contra o Sampaio Corrêa Foto: Fabiane de Paula / SVM

O Ceará iniciou a partida com Naressi e Lima entre os titulares. No esquema 4-2-3-1, marcou pressão alta nos primeiros minutos e conseguiu volume em arrancada de Stiven Mendoza no ataque.

Com organização, o Vovô teve mais a bola e faltou acertar melhor no último terço do campo para abrir o placar: Gabriel Dias e Lima também ameaçaram da intermediária. Muito pressionado, o Sampaio apostou nas investidas em velocidade durante o contra-ataque.

Os visitantes tiveram campo na reta final, mas esbarraram nos zagueiros Messias e Luiz Otávio - em grande atuação. Aos 46, em bola alçada na área, o zagueiro Allan derrubou Cléber. Apesar da presença do VAR, o árbitro Marielson Alves (BA) não foi chamado para checar a beira do gramado.

Segundo tempo

Legenda: Vizeu entrou bem no segundo tempo e conseguiu novo gol pelo Ceará Foto: Fabiane de Paula / SVM

Na volta do intervalo, o técnico Guto Ferreira chamou Vizeu. Logo aos 2 minutos, o atacante arriscou finalização para fora. No panorama tático, o time retornou com blocos mais baixos e buscando a investida na velocidade.

A estratégia deixou o Vovô mais perigoso. Aos 12, em contra-ataque, Charles tocou para Vina bater cruzado e parar no goleiro Mota. Aos 26, em rebote de novo chute de Vizeu, Pacheco aproveitou e bateu cruzado. A bola desviou na marcação e venceu o arqueiro: 1 a 0.

Três minutos depois, em arrancada de Saulo, o goleiro Mota cortou mal. Vina trabalhou a bola com Mendoza e terminou com Saulo ampliando: 2 a 0. Com o rival atordoado, o Ceará fez mais um com Vizeu, depois de bate-rebate na área, aos 33. Nos acréscimos, em pênalti, Vina mandou no travessão. O Vovô avançou de fase.

Ficha técnica

Ceará 3x0 Sampaio Corrêa

Competição: Copa do Nordeste - Quartas

Data: 18/04/2021

Horário: 16h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Gols: Bruno Pacheco aos 26´/2º T (1-0), Saulo aos 29´/2º T (2-0) e Vizeu aos 33´/2º T (3-0)

Cartões amarelos: Eloir (S), Ferreira (S), Charles (C), Mendoza (C)

Ceará: Richard; Gabriel Dias (Buiú), Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Naressi, Charles (Marlon) e Vina; Lima (Marlon), Mendoza (Yony) e Cléber (Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.

Sampaio Corrêa: Mota; Savio (Michel), Allan, Joecio e Marlon; André, Dudu (Jajá) e Ferreira (Popó); Eloir (Joanderson) Jefinho e Pimentinha (Pablo). Técnico: Rafael Guanaes.