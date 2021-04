Ceará aguarda Vitória na Copa do Nordeste em maratona de jogos no calendário

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Ceará está nas semifinais da competição. O resultado faz parte das metas para o início da temporada de 2021, mas também significa maratona decisiva na próxima semana: vai começar a Sul-Americana.

O desafio é participar de dois torneios em paralelo. Com intervalo curto de descanso, o Vovô enfrenta o Jorge Wilstermann-BOL na quarta-feira (21), a eliminatória regional com o Vitória no fim de semana e o Arsenal de Sarandí-ARG na terça (27).

A vantagem é ter os dois primeiros jogos na Arena Castelão. A sequência é completada com viagem para a Argentina, em compromisso oficial no exterior, inédito para a história do clube. Se avançar para a finalíssima, Ceará terá novamente duas competições simultâneas.

Próximos jogos do Ceará em 2021

21/4 – Ceará x Jorge Wilstermann-BOL, no Castelão, às 19h15 | Sul-Americana

Ceará x Vitória, no Castelão | Copa do Nordeste, com data prevista para próximo fim de semana

27/4 – Arsenal-ARG x Ceará, no Estádio Julio Humberto Grondona, às 19h15 | Sul-Americana

Com investimento no elenco, a tendência é de maior administração da minutagem dos jogadores. Contra o Sampaio Corrêa, pelas quartas do Nordestão, o técnico Guto Ferreira concedeu oportunidades para Naressi e Lima entre os titulares.

A estratégia deve se repetir, com mais atletas acionados em caso de placar positivo. A diretoria alvinegra busca um novo troféu invicto na Copa do Nordeste e classificação ao mata-mata da Sula.

Vitória pelo caminho

Legenda: Na 3ª fase da Copa do Brasil, o Vovô eliminou o Vitória/BA ao vencer os dois jogos Foto: divulgação / Ceará

O Ceará enfrentará um clássico na semifinal da Copa do Nordeste. Apesar do retrospecto recente muito favorável, o histórico de confrontos com o Vitória-BA é equilibrado - o adversário também é tradicional na competição.

Em 37 partidas, são 12 triunfos para cada lado e 13 empates. Números gerais que contemplam a invencibilidade alvinegra desde 2018: no novo corte são cinco vitórias e um empate.

Na atual temporada, o Vovô venceu por 3 a 1 pela fase de grupos. Os gols foram de Jacaré e Saulo, duas vezes, enquanto Vico descontou. Já no último ano, três encontros e duas eliminações baianas.

Pelo Nordestão de 2020, bateu o rival nas quartas por 1 a 0. Na 3ª fase da Copa do Nordeste, superou novamente, dessa vez com placares de 1 a 0 em casa e 4 a 3 no Barradão, em Salvador.