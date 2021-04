Ceará poderá jogar na Argentina, Bolívia e em possível final da Copa do Nordeste na mesma semana

O Ceará Sporting Club tem uma série de decisões nos próximos dias. Com participação garantida na Sul-Americana de 2021, o time defende o título da Copa do Nordeste e deve remanejar o calendário para seguir com força máxima nas duas competições.

O primeiro desafio será domingo (18) contra o Sampaio Corrêa, às 16h, na Arena Castelão, pelas quartas do torneio regional. Três dias depois, na segunda (21), encara o Jorge Wilstermann-BOL no mesmo estádio, na abertura do evento da Conmebol.

Pelo curto intervalo, a preparação física foi intensificada e há um planejamento para reduzir o desgaste do elenco. A vantagem desse cenário, no entanto, é a chance de atuar em casa.

Legenda: O Ceará investiu muito no elenco para a temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Argentina e Bolívia

Na sequência dos compromissos, em maio, há um período de jogos difíceis em termos de logística e de competitividade. Caso a equipe avance à final do Nordestão, terá pela frente uma partida na Argentina e outra na Bolívia na mesma semana.

Os confrontos serão iniciados frente ao Arsenal de Sarandí-ARG, em 27 de abril. Entre os dias 1 e 2 de maio, há a data prevista para a primeira finalíssima da Copa do Nordeste. Em 5 do mesmo mês, o duelo com o Bolívar-BOL no exterior fecha o ciclo.

Legenda: Guto Ferreira disputará sua primeira competição internacional à frente do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

“Temos uma equipe teoricamente bem preparada e jogadores que têm entrado com respostas. Vamos mexer dentro do possível, porque tem que administrar as viagens da Sul-Americana e os jogos da Copa do Nordeste. São duas competições difíceis que não dá para ficar escolhendo muito. Para cada jogo, o que tiver de melhor vai para campo”, explicou o técnico Guto Ferreira.

Vale ressaltar que o clube investiu no elenco e anunciou reforços para todos os setores. Pela experiência internacional ser o grande atrativo no início do ano, a comissão técnica prepara um dossiê sobre os rivais, e a gestão trabalha na logística das viagens.

Sequência de jogos confirmados do Ceará em 2021

18/4 - Ceará x Sampaio Corrêa, na Arena Castelão, às 16h | Copa do Nordeste

21/4 – Ceará x Jorge Wilstermann, na Arena Castelão, às 19h15 | Sul-Americana

27/4 – Arsenal de Sarandí x Ceará, no Estádio Julio Humberto Grondona, às 19h15 | Sul-Americana

05/5 – Bolívar x Ceará, estádio Hernando Siles, às 19h15 | Sul-Americana

12/5 – Ceará x Arsenal de Sarandí, na Arena Castelão, às 19h15 | Sul-Americana

20/5 – Ceará x Bolívar, Arena Castelão, às 19h15 | Sul-Americana

27/5 – Jorge Wilstermann x Ceará, no Estádio Felix Capriles, às 19h15 | Sul-Americana