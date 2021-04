Fortaleza x Bahia: veja retrospecto recente e histórico no duelo da semifinal da Copa do Nordeste

A vitória diante do CSA/AL por 2 a 1, na Arena Castelão, garantiu o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste pelo terceiro ano consecutivo. O adversário do Tricolor do Pici será o Bahia. Por ter melhor campanha, a decisão, que ocorre em jogo único, será na Arena Castelão. Data e horário serão divulgados posteriormente pela CBF.

Fortaleza e Bahia se enfrentarão pela 13ª vez na Copa do Nordeste. Ao todo, são 38 confrontos entre as equipes. O restrospecto geral é favorável ao Tricolor da Boa Terra, que venceu 15 partidas e perdeu 10. O duelo terminou empatado em 13 oportunidades.

Domínio do Bahia em confrontos no Nordestão

Restringindo o duelo apenas a Copa do Nordeste, o Bahia tem domínio nos confrontos contra o Fortaleza. Ao todo, foram 12 partidas disputadas, com oito vitórias dos baianos, três empates e apenas uma vitória do Leão. Confira retrospecto:

Fortaleza 1 x 2 Bahia - Nordestão 1998

Bahia 7 x 1 Fortaleza - Nordestão 1998

Fortaleza 0 x 2 Bahia - Nordestão 2001

Bahia 2 x 1 Fortaleza - Nordestão 2001

Bahia 3 x 2 Fortaleza - Nordestão 2002

Bahia 1 x 0 Fortaleza - Nordestão 2010

Fortaleza 1 x 2 Bahia - Nordestão 2016

Bahia 1 x 1 Fortaleza - Nordestão 2016

Fortaleza 0 x 0 Bahia - Nordestão 2017

Bahia 2 x 0 Fortaleza - Nordestão 2017

Fortaleza 2 x 2 Bahia - Nordestão 2019

Fortaleza 2 x 1 Bahia - Nordestão 2021

Último confronto entre as equipes

O recorte é favorável ao Bahia, no entanto, na última partida entre ambas equipes, vitória do Fortaleza por 2 a 1 na Arena Castelão. O duelo aconteceu há duas semanas, no dia 3 de abril. Jussa e David marcaram para o Tricolor do Pici, enquanto Gilberto descontou para os baianos.

Semana livre para o Fortaleza

Com jogos apenas da Copa do Nordeste, em virtude da paralisação do Campeonato Cearense e o retorno da Copa do Brasil marcado apenas para junho, o Fortaleza terá semana livre para descansar e se preparar para o duelo diante do Bahia.

A equipe adversária, por sua vez, vive um momento diferente. Participando da Copa Sul-Americana, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira (21) contra o Montevideo City Torque, do Uruguai, pela 1ª rodada da fase de grupos do torneio. O confronto acontece no Estádio Centenário, em Montevidéu.